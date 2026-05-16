Pesan Haru Bernardo Tavares ke Semen Padang! Persebaya Surabaya Tak Jumawa Meski Menang Telak 7-0

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta timnya tetap rendah hati usai menang telak 7-0 atas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyampaikan pesan haru kepada Semen Padang usai laga pekan ke-33 Super League 2025/2026 di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (15/5/2026). Meski Green Force menang telak 7-0 dan membuat Kabau Sirah resmi terdegradasi ke Championship musim depan, Tavares berharap Semen Padang segera kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
“Saya sangat menghormati Semen Padang. Indonesia membutuhkan tim seperti mereka di kompetisi tertinggi, apalagi dengan stadion baru dan atmosfer yang bagus,” ujar pelatih asal Portugal tersebut.
Bernardo Tavares Justru Beri Respect untuk Semen Padang
Kemenangan besar Persebaya Surabaya di Padang tidak membuat Bernardo Tavares larut dalam euforia.
Pelatih berusia 46 tahun itu malah menunjukkan respek besar kepada Semen Padang yang dipastikan turun kasta setelah hasil telak tersebut.
Menurut Tavares, Semen Padang tetap memiliki nilai penting untuk sepak bola nasional. Kehadiran stadion baru serta dukungan suporter dinilai menjadi alasan mengapa klub berjuluk Kabau Sirah layak kembali bersaing di level tertinggi.
Pernyataan itu muncul di tengah suasana emosional di Stadion Haji Agus Salim.
Kekalahan tujuh gol tanpa balas menjadi salah satu hasil terburuk Semen Padang musim ini sekaligus memastikan mereka gagal bertahan di Super League musim depan.
Meski demikian, Bernardo Tavares memilih tidak menambah luka tuan rumah dengan komentar berlebihan. Dia justru berharap Semen Padang bisa segera bangkit dan kembali promosi dalam waktu dekat.
Persebaya Surabaya Menggila, Tapi Bernardo Tavares Tak Puas
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!