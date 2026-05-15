Timnas Jepang Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Tanpa Mitoma dan Andalkan 3 Pemain J-League

Skuad timnas Jepang. (Dok. Japan Football Association)
JawaPos.com - Timnas Jepang resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Pelatih Hajime Moriyasu memilih kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang saat ini banyak berkarier di kompetisi Eropa.
Pengumuman skuad ini langsung menarik perhatian publik sepak bola Asia. Pasalnya, ada beberapa keputusan yang cukup mengejutkan, termasuk absennya Kaoru Mitoma serta minimnya pemain dari kompetisi domestik Jepang atau J-League.
Jepang menjadi salah satu negara Asia pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sepanjang babak kualifikasi.
Kini, Samurai Blue mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
Dari total pemain yang dipanggil, sebagian besar merupakan pemain yang bermain di luar Jepang. Nama-nama seperti Takefusa Kubo, Wataru Endo, Daichi Kamada hingga Zion Suzuki kembali dipercaya menjadi tulang punggung tim.
Moriyasu tampaknya masih mengandalkan pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di level kompetitif Eropa.
Keputusan itu dianggap sebagai langkah realistis untuk menjaga kualitas permainan Jepang di Piala Dunia nanti.
Takefusa Kubo yang tampil impresif bersama Real Sociedad diprediksi akan menjadi motor serangan Jepang.
Sementara Wataru Endo tetap menjadi sosok penting di lini tengah berkat pengalaman dan kepemimpinannya.
