Profil Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Pelatih dan Pemain Andalannya

JawaPos.com–Tim nasional Korea Selatan tergabung di Grup A Piala Dunia 2026. Mereka akan menghadapi laga pembuka melawan Republik Ceko (11 Juni), Meksiko (18 Juni), dan Afrika Selatan (24 Juni).

Di Piala Dunia, timnas Korea Selatan merupakan salah satu tim langganan yang selalu lolos ke ajang empat tahunan tersebut. Melansir laman resmi FIFA, mereka debut pada Piala Dunia 1954, sejak Piala Dunia 1986 hingga Piala Dunia 2022, Taegeuk Warriors selalu konsisten lolos.

Perjalanan timnas Korea Selatan ke Piala Dunia 2026 terbilang cukup mulus. Meski meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang di putaran kedua, timnas Korea Selatan sempat berganti pelatih. Berawal dari Jurgen Klinsmann lalu digantikan Sun-hong Hwang dan Kim Do-Hoon.

Di putaran ketiga, timnas Korea Selatan berhasil mendapatkan pelatih tetap. Dia adalah Hong Myung-bo yang berhasil membawa timnya meraih enam kemenangan dan empat hasil imbang. Hasil tersebut membawa timnas Korea Selatan menduduki puncak klasemen dan lolos ke Piala Dunia 2026.

Pelatih 57 tahun tersebut pernah menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia pada 2014. Melansir Transfermarkt, saat itu Hong Myung-bo gagal total dengan meraih kekalahan dari Aljazair dan Belgia serta imbang melawan Rusia.

Hong Myung-bo merupakan salah satu pelatih berpengalaman. Dia sudah pernah menukangi timnas Korea Selatan U-20 dan U-23. Sementara di level klub, Ulsan Hyundai pernah merasakan tangan dinginnya dengan berhasil meraih gelar Liga Korea musim 2021/2022 dan 2022/2023.

Sejak kembali melatih timnas Korea Selatan, Hong Myung-bo kerap menggunakan formasi 4-2-3-1. Namun eks pemain LA Galaxy tersebut, terkadang memakai formasi 3-4-2-1 atau 5-4-1.

Di Piala Dunia 2026, ada beberapa pemain yang bakal menjadi andalan. Song Heung-min masih menjadi salah satu pemain kunci mengingat perannya di lini depan dan jabatan kapten yang dimilikinya.