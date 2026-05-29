Lille Segera Tunjuk Davide Ancelotti, Calvin Verdonk Bisa Dilatih Putra Carlo Ancelotti

Davide Ancelotti dikabarkan bakal melatih klub Prancis Lille yang diperkuat pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk. (Dok. Real Madrid)
JawaPos.com - Klub Ligue 1 Prancis Lille OSC dikabarkan segera menunjuk pelatih muda asal Italia, Davide Ancelotti, sebagai pelatih kepala anyar mereka untuk musim 2026/2027. Kehadiran Davide diyakini akan membawa warna baru bagi skuad Lille yang kini diperkuat bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk.
Langkah Lille mencari pelatih baru terjadi setelah Bruno Genesio memutuskan tidak melanjutkan kerja samanya bersama klub. Manajemen Lille bergerak cepat dan menjadikan Davide Ancelotti sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut.
Nama Davide Ancelotti memang mulai mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Putra dari pelatih legendaris Carlo Ancelotti itu sebelumnya lebih dikenal sebagai asisten pelatih yang mengikuti perjalanan sang ayah di sejumlah klub besar Eropa seperti Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Napoli, Everton, hingga Real Madrid.
Meski masih berusia 36 tahun, Davide Ancelotti dianggap memiliki pengalaman yang cukup luas di level elite. Dia dikenal sebagai pelatih modern dengan pendekatan taktik yang fleksibel dan dekat dengan para pemain.
Sebelum dikaitkan dengan Lille, Davide sempat menjalani pengalaman pertamanya sebagai pelatih kepala saat menangani klub Brasil, Botafogo, pada 2025. Walau hanya bertahan satu musim, pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memulai karir kepelatihannya.
Jika resmi bergabung dengan Lille, Davide Ancelotti berpotensi menangani beberapa pemain menarik di skuad Les Dogues, termasuk Calvin Verdonk yang belakangan terus dikaitkan dengan klub itu. Kehadiran pelatih muda asal Italia itu juga diprediksi bisa membuat Lille tampil lebih agresif dan modern di Ligue 1 musim depan.
Selain faktor nama besar keluarga Ancelotti, Davide juga dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ia menguasai beberapa bahasa seperti Italia, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Hal itu menjadi keuntungan tersendiri dalam menangani skuad multinasional seperti Lille.
Menariknya, Davide selama ini dikenal punya hubungan kerja yang sangat erat dengan Carlo Ancelotti. Bahkan di Real Madrid, dia disebut sebagai salah satu sosok penting di balik pendekatan taktik dan analisis pertandingan tim.
Sementara itu, Carlo Ancelotti sendiri saat ini sedang fokus menangani Timnas Brasil. Ayah dan anak tersebut kini sama-sama menjalani fase baru dalam karier mereka masing-masing.
