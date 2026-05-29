Bertemu Emmanuel Macron, Prabowo Kagum Prancis jadi Pelopor di Eropa Dukung Kemerdekaan Palestina

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya terhadap sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang aktif mendorong dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis, di Istana Élysée, Paris, Kamis (28/5).
Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua kepala negara menegaskan kesamaan pandangan mengenai pentingnya penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui penerapan solusi dua negara.
Indonesia dan Prancis juga sepakat bahwa stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan bersama karena berkaitan langsung dengan keamanan energi global dan rantai pasok dunia.
"Saya juga sangat gembira bahwa Prancis menjadi salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan Barat untuk mendukung solusi dua negara bagi kemerdekaan Palestina," kata Prabowo.
Prabowo kembali menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, perdamaian di Timur Tengah tidak akan tercapai tanpa adanya keadilan dan pengakuan terhadap hak rakyat Palestina melalui solusi dua negara.
"Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara dan tanpa keadilan bagi rakyat Palestina," ujar Prabowo.
Sementara, Emmanuel Macron memberikan apresiasi terhadap langkah dan komitmen Prabowo dalam mendukung terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Ia juga menilai Indonesia memiliki konsistensi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di forum internasional.
“Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina,” tutur Macron.
Macron menilai Indonesia dan Prancis memiliki visi yang sejalan dalam menjaga stabilitas global dan mendorong penyelesaian damai atas konflik internasional yang masih berlangsung di berbagai kawasan.
Selain membahas isu Palestina, kedua pemimpin negara turut mendiskusikan penguatan hubungan strategis Indonesia dan Prancis di berbagai bidang. Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan situasi keamanan di Timur Tengah, termasuk kondisi terkini di Lebanon.
