Rizka Perdana Putra
Rabu, 13 Mei 2026 | 15.55 WIB

Paulo Dybala Gagal Main di Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Tak Panggil Bintang AS Roma ke Timnas Argentina

Selebrasi Paulo Dybala dari AS Roma. (Dok. Sempre Inter)

JawaPos.com - Juara dunia Argentina telah mengumumkan skuad sementara (provisional/preliminary squad) untuk mempertahankan gelar di Kanada-Amerika Serikat-Meksiko pada 12 Juni–20 Juli nanti.

Pelatih La Albiceleste –sebutan Argentina– Lionel Scaloni memilih 55 pemain dalam daftar sementara. Sorotan tertuju dengan tidak adanya nama striker AS Roma Paulo Dybala.

Striker 32 tahun berjuluk La Joya itu tidak masuk dalam 15 penyerang pilihan Scaloni. Meski punya 40 caps dan menjadi bagian skuad saat memenangi Piala Dunia 2022 di Qatar, Dybala sudah dua tahun tidak lagi membela La Albiceleste. Salah satunya dicoret dari skuad untuk Copa America 2024.

”Selain menit bermain, taktik jadi pertimbangan kami dalam menentukan siapa saja yang masuk daftar (55 pemain, Red),” kata Scaloni seperti dilansir dari TyC Sports.

