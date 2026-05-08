TVRI Pasang Alarm Keras! Nobar Piala Dunia 2026 Bisa Kena Sanksi Jika Pakai Logo FIFA

JawaPos.com — Lembaga Penyiaran Publik TVRI menegaskan aturan ketat penggunaan logo dan nama FIFA menjelang pelaksanaan FIFA World Cup 2026 di Indonesia. Seluruh penyelenggara nonton bareng diminta mematuhi regulasi resmi agar terhindar dari pelanggaran hukum internasional yang berpotensi menimbulkan sanksi serius.
TVRI sebagai pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 mulai mengingatkan pelaku usaha, komunitas, hingga pengelola kafe agar tidak sembarangan memakai identitas visual FIFA.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga integritas turnamen sekaligus memastikan kegiatan nobar berjalan aman dan legal.
Kenapa TVRI Memberi Peringatan Ketat Soal Nobar?
Koordinator Media Center Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Ezki Suyanto, menegaskan izin nobar dari TVRI tidak otomatis memberi hak penggunaan aset intelektual FIFA.
Aturan itu mengacu pada FIFA Public Viewing Regulations yang mengatur batasan penggunaan identitas resmi turnamen.
Ezki menegaskan penyelenggara dilarang memakai aset FIFA pada berbagai materi promosi kegiatan. Larangan itu mencakup penggunaan pada judul acara, spanduk, flyer digital, backdrop panggung, hingga merchandise.
“Kami harus sampaikan dengan sangat jelas: Penyelenggara DILARANG menggunakan Aset FIFA untuk kegiatan nobar dalam Judul Acara, Spanduk, Flyer Digital, Latar Panggung (Backdrop), hingga Merchandise. Aset yang dimaksud mencakup Logo Resmi, Maskot, Gambar Trofi, Emblem, hingga tipografi (font) resmi Piala Dunia 2026. Aset-aset tersebut hanya boleh digunakan oleh FIFA dan mitra komersial resmi mereka,” tegas Ezki.
Baca Juga:Jelang Piala Dunia 2026: Timnas Uzbekistan Gelar Pemusatan Latihan, Fabio Cannavaro Panggil 40 Pemain
Peringatan itu muncul karena antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia diprediksi sangat tinggi pada 2026.
TVRI ingin memastikan euforia sepak bola tidak berubah menjadi persoalan hukum akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Selain itu, aturan FIFA dikenal sangat ketat dalam melindungi identitas visual dan hak komersial turnamen mereka. Karena itu, penyelenggara nobar di Indonesia diminta lebih berhati-hati saat membuat materi promosi maupun dekorasi acara.
Apa Saja yang Dilarang dalam Nobar Piala Dunia 2026?
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1