Jelang Piala Dunia 2026: Timnas Uzbekistan Gelar Pemusatan Latihan, Fabio Cannavaro Panggil 40 Pemain

Fabio Cannavaro panggil 40 pemain timnas Uzbekistan untuk pemusatan latihan. (Dok. IG/ Uzbekistanfa)
JawaPos.com - Tim nasional Uzbekistan menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia 2026. Fabio Cannavaro selaku pelatih sudah memanggil 40 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan pada 6-16 Mei di Tashkent.
Mengutip informasi dari kanal Instagram resmi timnas Uzbekistan (@uzbekistanfa) ada 26 pemain yang sudah dipastikan bergabung. Mereka adalah Vladimir Nazarov, Abduvokhid Nematov, Botirali Ergashev, Utkir dan Yusupov yang bermain sebagai kiper.
Di posisi bek ada 11 pemain yang bakal langsung bergabung. Pemain tersebut adalah Ibrokhimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jahongir Abdumuminov, Rustam Ashurmatov, Mukhammadkodir Khamraliev, Umar Eshmurodov, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijonov, Sherzod Nasrullaev, Mukhammadrasul Abdumazhidov dan Diyor Ortikboev.
Selain itu, pada posisi gelandang juga terdapat 10 pemain yang bergabung. Mereka adalah Kuvondyk Ruzyev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzoqov, Odildzhon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Bakhromov, Akmal Mozgovoy, Jamshid Iskanderov dan Jasurbek Jaloliddinov.
Di posisi penyerang, lima pemain akan langsung bergabung pada pemusatan latihan. Para pemain tersebut adalah Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amanov, dan Igor Sergeev.
Ada enam pemain yang bakal menyusul karena masih menjalani pertandingan bersama timnya. Abdukodir Khusanov masih membela Manchester City yang menjalani empat pertandingan sisa hingga 24 Mei dan final Piala FA pada 16 Mei.
Otabek Shukurov masih menjalani satu pertandingan bersama FC Baniyas pada 11 Mei. Lalu, Aziz Ganiev punya sisa satu pertandingan dengan Al Bataeh hingga 10 Mei.
Di Liga Turki, Abbosbek Fayzullaev dan Eldor Shomurodov masih menyisakan dua pertandingan bersama Basaksehir hingga 17 Mei. Dan terakhir ada Sherzod Temirov yang masih bermain bersama Erbil SC hingga 11 Mei.
Para pemain yang cedera masih mendapatkan panggilan dan berharap bisa mengikuti pemusatan latihan. Mereka adalah Abdulla Abdullaev, Bekhruz Karimov, Jaloliddin Masharipov, dan Khusayin Norchaev.
