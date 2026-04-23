Uzbekistan Arungi Piala Dunia 2026 Bersama Nahkoda Baru, Fabio Cannavaro Bawa Bekal Juara Timnas Italia

JawaPos.com - Tim nasional Uzbekistan berhasil membuat sejarah baru dengan pertama kali lolos ke Piala Dunia 2026. Perjalanan mereka ke ajang paling bergengsi tersebut terbilang cukup mulus.

Pada putaran kedua, timnas Uzbekistan yang saat itu masih dilatih oleh Srecko Katanec berhasil tampil meyakinkan. Tim asuhannya memenangkan empat laga dan dua hasil imbang.

Di putaran ketiga, timnas Uzbekistan bertemu dengan tim-tim kuat di Asia seperti Iran, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dalam enam pertandingan, Srecko Katanec mampu meraih empat kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan.

Namun ditengah perjalanan, Katanec harus mengundurkan diri karena masalah kesehatan. Hal tersebut membuat Timur Kapadze harus meneruskan perjuangan Uzbekistan menuju Piala Dunia 2026.

Pelatih 44 tahun itu menukangi timnas Uzbekistan dengan sisa empat pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun demikian, di pertandingan ketiga melawan Uni Emirat Arab, tim peringkat 50 Dunia tersebut berhasil meraih hasil imbang sekaligus lolos ke Piala Dunia 2026.

Keberhasilan Timur Kapadze membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 tidak serta merta membuat posisinya aman sebagai pelatih. Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan (UFA) membuat keputusan mengejutkan dengan merekrut Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala dan menggeser Timur Kapadze sebagai asisten pelatih.

Setelah sempat menemani Fabio Cannavaro sebagai asisten pelatih dalam dua pertandingan, Timur Kapadze mengundurkan diri. Kini, dia sudah melatih Navbahor tim Liga Uzbekistan.

Penunjukan Fabio Cannavaro sebagai pelatih dikarenakan Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan ingin sosok pelatih yang punya pengalaman di Piala Dunia. Itulah yang membuat bek legendaris timnas Italia tersebut terpilih jadi pelatih.

"Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan telah menandatangani kontrak dengan Fabio Cannavaro, seorang spesialis ternama, salah satu bek terbaik di generasinya, tiga kali tampil di Piala Dunia, dan pemenang Piala Dunia FIFA 2006. Pelatih asal Italia ini akan memimpin tim nasional kami dalam persiapan menuju Piala Dunia mendatang yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko," tulis pernyataan resmi UFA yang dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu (22/4).