Iran Tetapkan Kendali Permanen atas Selat Hormuz

JawaPos.com - Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan jika negaranya telah menetapkan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz.

"Saat ini, Iran mengelola selat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanismenya sendiri. Tentu saja, penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara," tegas Azizi, dilansir dari Antara, Jumat (29/5).

Dia mengatakan Amerika Serikat harus meninggalkan khayalannya bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz bersifat lokal atau jangka pendek.

