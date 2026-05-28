Iran Klaim Serang Pangkalan Militer AS, Ketegangan di Selat Hormuz kian Memanas  

JawaPos.com - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim menyerang pangkalan militer AS. Serangan ini sebagai balasan atas serangan udara Amerika di dekat Bandara Bandar Abbas, Kamis (28/5) waktu setempat.
Iran menyebut serangan tersebut sebagai peringatan serius bagi Washington. Mereka mengingatkan agar tidak melanjutkan agresi militernya di Teluk Persia dan Selat Hormuz.
Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim, IRGC mengatakan serangan dilakukan pukul 04.50 waktu setempat. Targetnya pangkalan AS yang dianggap sebagai sumber serangan sebelumnya.
’’Setelah agresi dini hari oleh tentara Amerika terhadap sebuah titik di pinggiran Bandara Bandar Abbas menggunakan proyektil udara, pangkalan militer Amerika sebagai sumber agresi menjadi target pada pukul 04.50 pagi,” demikian pernyataan IRGC.
Iran juga memperingatkan bahwa setiap serangan lanjutan dari AS akan dibalas. Mereka siap dengan tindakan yang “lebih tegas dan menentukan”.
Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah militer Amerika Serikat mengumumkan serangkaian "serangan defensif" terhadap target Iran. Serangan ini untuk membalas serangan sebelumnya.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat