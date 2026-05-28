Iran Klaim Serang Pangkalan Militer AS, Ketegangan di Selat Hormuz kian Memanas  

Ilustrasi bendera Iran. (REUTERS/Leonhard Foege)

JawaPos.com - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim menyerang pangkalan militer AS. Serangan ini sebagai balasan atas serangan udara Amerika di dekat Bandara Bandar Abbas, Kamis (28/5) waktu setempat.

Iran menyebut serangan tersebut sebagai peringatan serius bagi Washington. Mereka mengingatkan agar tidak melanjutkan agresi militernya di Teluk Persia dan Selat Hormuz.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita semi-resmi Tasnim, IRGC mengatakan serangan dilakukan pukul 04.50 waktu setempat. Targetnya pangkalan AS yang dianggap sebagai sumber serangan sebelumnya.

’’Setelah agresi dini hari oleh tentara Amerika terhadap sebuah titik di pinggiran Bandara Bandar Abbas menggunakan proyektil udara, pangkalan militer Amerika sebagai sumber agresi menjadi target pada pukul 04.50 pagi,” demikian pernyataan IRGC.

Iran juga memperingatkan bahwa setiap serangan lanjutan dari AS akan dibalas. Mereka siap dengan tindakan yang “lebih tegas dan menentukan”.