Piala Dunia 2026 Makin Dekat Timnas Australia Gelar Kamp Pelatihan, 8 Pemain Sudah Bergabung

JawaPos.com–Tim nasional Australia menggelar kamp pelatihan sebagai persiapan menuju Piala Dunia 2026. Ada delapan pemain yang sudah dipastikan mengikuti kamp pelatihan tersebut.

Kamp pelatihan timnas Australia bakal digelar pada Selasa (5/5) di Sarasota, Florida. Setelah itu, mereka akan pindah ke Los Angeles untuk pertandingan persahabatan melawan tuan rumah bersama Meksiko di Rose Bowl di Pasadena pada 30 Mei.

Di kamp pelatihan tersebut sudah ada delapan pemain yang bergabung. Mereka adalah Harry Souttar (Leicester City), Hayden Matthews (Portsmouth), Anthony Caceres (Macarthur FC), Mitchell Duke (Macarthur FC), Brandon Borrello (Western Sydney), Nick D'Agostino (Brisbane Roar), Nishan Velupillay (Melbourne Victory) dan Mathew Leckie (Melbourne City).

Untuk Harry Souttar ini adalah panggilan pertamanya setelah November 2024. Bek tengah Leicester City tersebut memang baru pulih dari cedera ACL dan baru kembali bermain bersama klubnya pada 25 April.

Pelatih timnas Australia Tony Popovic mengatakan, kamp pelatihan bertujuan untuk mengamati para pemain. Setelah itu, skuad final timnas Australia bakal diumumkan pada 1 Juni.

”Saya sangat menantikan keberangkatan ke Amerika Serikat minggu ini untuk memulai persiapan Piala Dunia FIFA 2026. Kami akan menggunakan pra-kamp sebagai kesempatan untuk mengamati dan menilai sejumlah pemain, dengan kedatangan pertama kami dijadwalkan minggu ini,” kata Tony Popovic saat jumpa pers yang dikutip laman Socceroos, Selasa (5/5).

”Masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Sebagian besar musim liga masih berlangsung dan kami terus memantau sejumlah besar pemain saat memasuki periode kritis ini untuk memilih skuad final kami,” ujar Popovic.

”Tujuannya adalah untuk memiliki sebanyak mungkin pemain yang tersedia dan siap bermain sebelum menyelesaikan skuad Piala Dunia kami. Kami diharuskan untuk membuat keputusan itu paling lambat 1 Juni, dan itu tetap menjadi hari terpenting dari perspektif seleksi,” tandas pelatih 52 tahun tersebut.