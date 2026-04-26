Cedera Parah, Eder Militao Terancam Absen di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kabar buruk datang dari lini belakang Real Madrid. Eder Militao, bek andalan Los Blancos, dikabarkan hampir pasti harus melupakan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera serius yang mengharuskannya naik meja operasi.

Masalah terbaru ini muncul saat Madrid menang 2-1 atas Deportivo Alavés. Militão harus ditarik keluar di penghujung babak pertama setelah kembali merasakan nyeri di hamstring, area yang memang sudah jadi “langganan masalah” sepanjang musim ini.

Awalnya, ada sedikit optimisme bahwa ia masih bisa pulih tepat waktu untuk membela Brasil di turnamen besar musim panas nanti. Tapi harapan itu perlahan memudar.

Melansir Sports Illustrated, menurut laporan terbaru dari jurnalis Miguel Ángel Díaz, kondisi cedera Militão ternyata lebih buruk dari perkiraan awal. Bekas luka dari cedera sebelumnya disebut terbuka kembali, membuat operasi jadi satu-satunya opsi realistis.

Artinya? Waktu pemulihan bakal panjang. Dengan Piala Dunia yang dijadwalkan mulai 11 Juni, peluang Militão untuk comeback tepat waktu praktis tertutup. Bahkan, ia diperkirakan baru bisa kembali merumput di awal musim 2026–27.

Situasi ini jadi pukulan ganda. Bukan cuma buat Real Madrid yang kehilangan pilar di lini belakang, tapi juga untuk timnas Brasil yang semakin dipusingkan dengan daftar cedera pemainnya.

Apalagi, Brasil juga sudah kehilangan Rodrygo dan masih diliputi kekhawatiran soal kondisi Estêvão yang juga bermasalah dengan hamstring.

Kutukan Cedera yang Tak Kunjung Usai