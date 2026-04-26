M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 26 April 2026 | 18.57 WIB

Cedera Parah, Eder Militao Terancam Absen di Piala Dunia 2026

Bek Real Madrid Eder Militao (tengah) dipapah keluar lapangan saat lawan Celta Vigo, Senin (8/12). (Dok. Marca) - Image

Bek Real Madrid Eder Militao (tengah) dipapah keluar lapangan saat lawan Celta Vigo, Senin (8/12). (Dok. Marca)

JawaPos.com - Kabar buruk datang dari lini belakang Real Madrid. Eder Militao, bek andalan Los Blancos, dikabarkan hampir pasti harus melupakan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah mengalami cedera serius yang mengharuskannya naik meja operasi.

Masalah terbaru ini muncul saat Madrid menang 2-1 atas Deportivo Alavés. Militão harus ditarik keluar di penghujung babak pertama setelah kembali merasakan nyeri di hamstring, area yang memang sudah jadi “langganan masalah” sepanjang musim ini.

Awalnya, ada sedikit optimisme bahwa ia masih bisa pulih tepat waktu untuk membela Brasil di turnamen besar musim panas nanti. Tapi harapan itu perlahan memudar.

Melansir Sports Illustrated, menurut laporan terbaru dari jurnalis Miguel Ángel Díaz, kondisi cedera Militão ternyata lebih buruk dari perkiraan awal. Bekas luka dari cedera sebelumnya disebut terbuka kembali, membuat operasi jadi satu-satunya opsi realistis.

Artinya? Waktu pemulihan bakal panjang. Dengan Piala Dunia yang dijadwalkan mulai 11 Juni, peluang Militão untuk comeback tepat waktu praktis tertutup. Bahkan, ia diperkirakan baru bisa kembali merumput di awal musim 2026–27.

Situasi ini jadi pukulan ganda. Bukan cuma buat Real Madrid yang kehilangan pilar di lini belakang, tapi juga untuk timnas Brasil yang semakin dipusingkan dengan daftar cedera pemainnya.

Apalagi, Brasil juga sudah kehilangan Rodrygo dan masih diliputi kekhawatiran soal kondisi Estêvão yang juga bermasalah dengan hamstring.

Kutukan Cedera yang Tak Kunjung Usai

Kalau melihat ke belakang, ini bukan pertama kalinya Militão harus berurusan dengan cedera panjang. Masalahnya bahkan bisa dibilang seperti deja vu yang terus berulang.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Bersinar di Lyon, Endrick Belum Yakin Bakal Kembali ke Real Madrid Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Bersinar di Lyon, Endrick Belum Yakin Bakal Kembali ke Real Madrid Musim Depan

Selasa, 28 April 2026 | 05.14 WIB

Klasemen Liga Spanyol: Barcelona di Puncak, Sevilla Terancam Degradasi - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Spanyol: Barcelona di Puncak, Sevilla Terancam Degradasi

Senin, 27 April 2026 | 17.24 WIB

Nico Paz Siap Pulang ke Real Madrid Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Nico Paz Siap Pulang ke Real Madrid Musim Depan

Minggu, 26 April 2026 | 19.26 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

