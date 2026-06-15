Timnas Brasil vs Maroko Berakhir Imbang, Vinicius Junior Akui Belum Tampil Seratus Persen

Bintang Timnas Brasil Vinicius Junior. (Dok. IG/Brasil)
JawaPos.com - Vinicius Junior kembali menunjukkan kualitas di panggung terbesar sepak bola dunia. Ketika timnas Brasil berada dalam situasi sulit saat menghadapi Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026, pemain sayap Real Madrid itu muncul dengan aksi brilian yang menyelamatkan Selecao dari kekalahan.
Dalam pertandingan di hadapan lebih dari 75 ribu penonton, timnas Brasil sempat tertinggal lebih dulu dari Maroko. Namun, Vinicius sukses menghidupkan kembali harapan timnya lewat gol spektakuler yang memastikan laga berakhir imbang 1-1 pada laga grup C Piala Dunia.
Vinicius bekerja sama dengan Bruno Guimaraes sebelum mengecoh beberapa pemain Maroko dan melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang di sudut gawang Yassine Bounou. "Kami harus beradaptasi secepat mungkin karena mereka mencetak gol terlalu cepat, dan itu benar-benar mengubah cara bermain kami," kata Vinicius melalui penerjemah, dikutip dari Fox Sports.
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Gol tersebut menjadi penyelamat timnas Brasil dalam satu-satunya pertandingan fase grup yang mempertemukan dua tim penghuni 10 besar ranking FIFA. Meski demikian, pelatih Carlo Ancelotti tetap mendapat sorotan karena belum memberikan kesempatan kepada Endrick untuk tampil.
Terlepas dari kritik tersebut, Vinicius menjadi sosok pembeda bagi Brasil pada awal perjalanan mereka di Piala Dunia keduanya. "Dia bermain bagus," ujar Ancelotti.
"Dia berbahaya, dan saya pikir dia memiliki semua kemampuannya untuk tampil baik di Piala Dunia," tutur Ancelotti.
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Meski menjadi pencetak gol penyama kedudukan, Vinicius merasa penampilannya masih jauh dari sempurna. Pemain yang mencetak 16 gol dalam 36 pertandingan bersama Real Madrid musim lalu itu mengakui kemampuan teknisnya belum mencapai level terbaik.
"Saya yakin saya bisa banyak berkembang. Saya berhasil mencetak gol, tetapi kemampuan teknis saya belum 100%. Saya bisa meningkatkan kemampuan itu dan membantu Brasil dalam serangan," kata Vinicius.
Gol ke gawang Maroko juga memiliki arti khusus bagi Vinicius. Itu merupakan gol pertamanya dalam duel langsung melawan kapten Maroko, Achraf Hakimi, baik di level internasional maupun saat keduanya berhadapan di level klub.
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