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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 16 Juni 2026 | 00.05 WIB

Resmi! Marc Cucurella Menyeberang dari Chelsea ke Real Madrid

Marc Cucurella resmi jadi pemain baru Real Mardird. (ig @cucurella3) - Image

Marc Cucurella resmi jadi pemain baru Real Mardird. (ig @cucurella3)

JawaPos.com - Real Madrid resmi mengumumkan perekrutan bek kiri timnas Spanyol, Marc Cucurella, dari Chelsea FC. Pemain berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi enam musim dan akan berseragam Los Blancos hingga 30 Juni 2032.

Pengumuman tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan Cucurella. Dalam pernyataan resminya, Real Madrid CF menyebut telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea terkait transfer sang pemain.

Real Madrid C. F. dan Chelsea FC telah mencapai kesepakatan untuk transfer pemain Marc Cucurella, yang akan terikat dengan klub kami selama enam musim ke depan, hingga 30 Juni 2032,” tulis Real Madrid.

Jadi pukulan telak bagi rival sekota mereka, Atlético Madrid.

Sebelumnya, laporan Mundo Deportivo mengungkapkan Cucurella merupakan target utama Atletico untuk memperkuat sektor bek kiri menjelang musim 2026/2027.

Negosiasi antara Atletico dan pihak pemain sebenarnya berjalan cukup positif. Cucurella disebut memprioritaskan kepulangan ke Spanyol setelah beberapa musim berkarier di Inggris bersama Chelsea.

Namun, Atletico kesulitan memenuhi tuntutan Chelsea yang meminta sekitar 50 juta euro untuk melepas pemain tersebut. Situasi itu kemudian dimanfaatkan Real Madrid yang datang dengan tawaran lebih besar.

Menurut laporan yang beredar, Real Madrid akhirnya mengeluarkan dana sekitar 60 juta euro untuk mengamankan tanda tangan Cucurella.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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