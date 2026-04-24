Aprillia JP
Jumat, 24 April 2026 | 22.08 WIB

Jelang Piala Dunia 2026, Ratusan Organisasi Sipil Keluarkan Peringatan Perjalanan ke Amerika Serikat

Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Lebih dari 120 organisasi masyarakat sipil bersama kelompok suporter yang berafiliasi dengan liga sepak bola Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan menjelang Piala Dunia 2026. Imbauan itu ditujukan kepada para penggemar, pemain, jurnalis, serta wisatawan yang berencana datang ke Amerika Serikat.

Dalam dokumen yang dipublikasikan pada Kamis (23/4), kelompok itu memperingatkan bahwa individu dari komunitas imigran, kelompok minoritas ras dan etnis, serta komunitas LGBTQ+ dinilai paling rentan terhadap risiko bahaya serius selama berada di Negeri Paman Sam. 

Menurut laporan The Athletic, organisasi itu menyerukan agar setiap pengunjung meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan rencana darurat di tengah situasi yang mereka sebut sebagai meningkatnya otoritarianisme dan kekerasan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Peringatan itu didasarkan pada sejumlah temuan, termasuk laporan 48 kematian dalam tahanan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) sejak awal 2025. Selain itu, disebutkan adanya pembatasan masuk bagi pengunjung dari 39 negara, serta peningkatan kehadiran agen ICE di bandara-bandara dalam beberapa bulan terakhir.

Sejumlah organisasi besar juga ikut menandatangani surat itu, di antaranya Amnesty International USA, Reporters Without Borders, American Civil Liberties Union (ACLU), serta National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Selain itu, sekitar 20 kelompok suporter dari liga sepak bola Amerika mencakup organisasi dari 11 kota tuan rumah Piala Dunia juga ikut menandatangani surat itu. 

Dalam imbauannya, mereka mengidentifikasi enam risiko utama yang dinilai melanggar kewajiban hak asasi manusia Amerika Serikat, baik secara domestik maupun internasional. Risiko itu meliputi penolakan masuk secara sewenang-wenang, ancaman penahanan atau deportasi, pembatasan perjalanan, pemeriksaan media sosial dan perangkat elektronik secara invasif, penegakan hukum imigrasi yang dinilai diskriminatif, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga potensi perlakuan buruk di pusat detensi imigrasi.

Pengunjung juga disarankan untuk mengamankan perangkat elektronik, menghapus data sensitif, menonaktifkan fitur biometrik, serta memberi tahu keluarga atau teman terkait rencana perjalanan mereka ke Amerika.

Direktur program HAM ACLU Jamil Dakwar mengkritik sikap FIFA yang dinilai tidak cukup tegas. “FIFA hanya memberikan janji-janji terkait hak asasi manusia sambil tetap menjalin kedekatan dengan pemerintahan Trump, yang berpotensi menempatkan jutaan orang dalam risiko pelanggaran hak,” kata Dakwar.

Sementara itu, Jennifer Li dari koalisi Dignity 2026 menyoroti belum adanya komitmen publik dari FIFA maupun penyelenggara lokal terkait perlindungan bagi warga dan pengunjung. Menanggapi hal itu, FIFA membantah tudingan tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia. FIFA menyatakan telah mengembangkan berbagai strategi dan kerangka kerja, termasuk strategi keberlanjutan dan HAM untuk Piala Dunia 2026 serta pembentukan kelompok penasihat independen.

Artikel Terkait
Timnas Italia Tegas Tolak Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Menteri Olahraga: Gagasan Itu Tidak Pantas - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Italia Tegas Tolak Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Menteri Olahraga: Gagasan Itu Tidak Pantas

Jumat, 24 April 2026 | 23.06 WIB

Pasukan Amerika Serikat Tahan Kapal Tanker Tifani Terkait Iran di Tengah Ketegangan Gencatan Senjata - Image
Internasional

Pasukan Amerika Serikat Tahan Kapal Tanker Tifani Terkait Iran di Tengah Ketegangan Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 18.03 WIB

Iran Tuntut AS Bebaskan Kapal Dagang Touska Beserta Awaknya - Image
Internasional

Iran Tuntut AS Bebaskan Kapal Dagang Touska Beserta Awaknya

Selasa, 21 April 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

