Iran Resmi Alihkan Markas Piala Dunia ke Meksiko Setelah Persetujuan FIFA Diterima secara Penuh

Sardar Azmoun (al-Jazeera)
JawaPos.com – Iran resmi memindahkan markas tim nasional mereka selama Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko setelah memperoleh persetujuan dari FIFA.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (26/5), Federasi Sepak Bola Iran memutuskan menggunakan Kota Tijuana sebagai pusat kamp pelatihan menggantikan Arizona yang sebelumnya telah direncanakan.
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, melalui pernyataan resmi pada Sabtu waktu setempat.
Tijuana dipilih karena lokasinya berada di dekat perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat sehingga dinilai lebih strategis untuk mobilitas tim menuju lokasi pertandingan. Mehdi Taj menyebut jarak penerbangan dari Tijuana menuju Los Angeles hanya sekitar 55 menit sehingga dianggap lebih efisien dibanding lokasi sebelumnya di Arizona.
Selain itu, lokasi tersebut juga dinilai memberikan kemudahan logistik selama turnamen berlangsung.
Perpindahan markas ini dilakukan untuk menghindari berbagai kendala administratif, terutama persoalan visa menyusul ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.
Federasi Sepak Bola Iran mengungkapkan bahwa pemain dan staf tim sempat mengalami ketidakpastian terkait izin masuk ke Amerika Serikat menjelang turnamen.
Para pemain bahkan telah mengajukan proses visa saat menjalani pemusatan latihan di Turki sebelum keberangkatan menuju Piala Dunia.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK