Risma Azzah Fatin
Rabu, 27 Mei 2026 | 00.57 WIB

Iran Resmi Alihkan Markas Piala Dunia ke Meksiko Setelah Persetujuan FIFA Diterima secara Penuh

Sardar Azmoun (al-Jazeera)

Sardar Azmoun (al-Jazeera)

JawaPos.com – Iran resmi memindahkan markas tim nasional mereka selama Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko setelah memperoleh persetujuan dari FIFA.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (26/5), Federasi Sepak Bola Iran memutuskan menggunakan Kota Tijuana sebagai pusat kamp pelatihan menggantikan Arizona yang sebelumnya telah direncanakan.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, melalui pernyataan resmi pada Sabtu waktu setempat.

Tijuana dipilih karena lokasinya berada di dekat perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat sehingga dinilai lebih strategis untuk mobilitas tim menuju lokasi pertandingan. Mehdi Taj menyebut jarak penerbangan dari Tijuana menuju Los Angeles hanya sekitar 55 menit sehingga dianggap lebih efisien dibanding lokasi sebelumnya di Arizona.

Selain itu, lokasi tersebut juga dinilai memberikan kemudahan logistik selama turnamen berlangsung.

Perpindahan markas ini dilakukan untuk menghindari berbagai kendala administratif, terutama persoalan visa menyusul ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran.

Federasi Sepak Bola Iran mengungkapkan bahwa pemain dan staf tim sempat mengalami ketidakpastian terkait izin masuk ke Amerika Serikat menjelang turnamen.

Para pemain bahkan telah mengajukan proses visa saat menjalani pemusatan latihan di Turki sebelum keberangkatan menuju Piala Dunia.

