5 Isu Utama Kesepakatan Amerika Serikat dan Iran untuk Mengakhiri Konflik Berkepanjangan Regional

Seorang wanita memegang plakat dengan foto Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei (al-Jazeera)
JawaPos.com – Amerika Serikat dan Iran disebut semakin dekat menuju kesepakatan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang melibatkan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Proposal damai yang tengah dibahas mencakup berbagai isu strategis, mulai dari pembukaan jalur pelayaran hingga pembahasan program nuklir Iran.
Berikut 5 hal penting yang perlu diketahui mengenai perkembangan kesepakatan tersebut, seperti dilansir dari laman al-Jazeera pada Selasa (26/5).
1. Kesepakatan Damai Disebut Hampir Rampung
Presiden Donald Trump menyatakan bahwa sebagian besar isi kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran telah berhasil dinegosiasikan. Proposal tersebut disebut berbentuk nota kesepahaman yang akan menjadi landasan penghentian konflik dan pembukaan jalur diplomasi lanjutan. Meski demikian, sejumlah rincian akhir masih menunggu penyelesaian melalui negosiasi tambahan.
2. Pembukaan Kembali Selat Hormuz Menjadi Fokus Utama
Salah satu poin penting dalam pembahasan ialah rencana pembukaan kembali Selat Hormuz yang memiliki peran vital bagi distribusi minyak dan gas dunia. Jalur laut tersebut sebelumnya terganggu akibat konflik sehingga memengaruhi perdagangan energi global. Namun, Iran dan Amerika Serikat masih memiliki perbedaan pandangan mengenai pengelolaan dan kebebasan navigasi di kawasan itu.
