Timnas Qatar di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih Julen Lopetegui dan Bomber Andalan Almoez Ali

Penyerang andalan timnas Qatar Almoez Ali. (Dok. Almoez Ali)
JawaPos.com - Tim nasional Qatar bakal bermain di Piala Dunia 2026 secara berturut-turut sejak 2022 saat mereka menjadi tuan rumah. Perjuangan mereka untuk lolos harus diraih hingga putaran keempat.
Di putaran kedua, timnas Qatar hampir tidak mendapatkan perlawanan berarti. Tergabung di Grup A, tim yang saat itu dilatih Tintin Marquez tersebut berhasil membawa timnya meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang.
Perjalanan timnas Qatar mulai berat saat memasuki putaran ketiga. Tintin Marquez hanya mampu meraih dua kemenangan, tiga kekalahan, dan satu hasil imbang di enam laga yang membuat dirinya dipecat dan digantikan oleh Julen Lopetegui.
Baca Juga:Persib Bandung Bangkit dari Ketertinggalan, Eliano Reijnders Akui Awal Laga Tak Sesuai Rencana
Di dua laga terakhir di putaran ketiga, Qatar hanya memenangkan laga melawan Iran dan kalah telak dari Uzbekistan. Beruntung, mereka masih bisa bertengger di posisi keempat dan berhak menuju ke putaran keempat.
Tangan dingin Julen Lopetegui diperlihatkannya pada putaran keempat. Terbukti, pelatih asal Spanyol itu membawa Qatar meraih hasil imbang melawan Oman dan menang menghadapi Uni Emirat Arab yang membuat mereka lolos ke Piala Dunia 2026.
Salah satu sosok penting dalam keberhasilan timnas Qatar ke Piala Dunia 2026 adalah Julen Lopetegui. Bergabung dengan tim peringkat 55 dunia pada Mei, dia berhasil membawa timnya lolos ke ajang paling bergengsi tersebut.
Baca Juga:Tamparan Keras Legenda Persebaya Surabaya Buat Fadly Alberto! Jacksen F. Tiago: Jangan Kotori Sepak Bola!
Qatar tidak salah pilih untuk menunjuk Julen Lopetegui. Melansir FIFA, pelatih 59 tahun itu punya segudang pengalaman menangani berbagai klub seperti West Ham, Wolves, Sevilla, hingga Real Madrid.
Bahkan, Lopetegui pernah menukangi timnas Spanyol sejak 2016 hingga 2018. Namun, dia hanya menemani sampai babak Kualifikasi Piala Dunia 2018.
Selama babak kualifikasi, timnas Qatar memiliki ujung tombak yang sangat diandalkan. Dia adalah Almoez Ali yang telah menciptakan 12 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian