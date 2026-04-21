Antonius Oskarianto Adur
21 April 2026, 20.10 WIB

Timnas Qatar di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih Julen Lopetegui dan Bomber Andalan Almoez Ali

Penyerang andalan timnas Qatar Almoez Ali. (Dok. Almoez Ali) - Image

Penyerang andalan timnas Qatar Almoez Ali. (Dok. Almoez Ali)

JawaPos.com - Tim nasional Qatar bakal bermain di Piala Dunia 2026 secara berturut-turut sejak 2022 saat mereka menjadi tuan rumah. Perjuangan mereka untuk lolos harus diraih hingga putaran keempat.

Di putaran kedua, timnas Qatar hampir tidak mendapatkan perlawanan berarti. Tergabung di Grup A, tim yang saat itu dilatih Tintin Marquez tersebut berhasil membawa timnya meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Perjalanan timnas Qatar mulai berat saat memasuki putaran ketiga. Tintin Marquez hanya mampu meraih dua kemenangan, tiga kekalahan, dan satu hasil imbang di enam laga yang membuat dirinya dipecat dan digantikan oleh Julen Lopetegui.

Di dua laga terakhir di putaran ketiga, Qatar hanya memenangkan laga melawan Iran dan kalah telak dari Uzbekistan. Beruntung, mereka masih bisa bertengger di posisi keempat dan berhak menuju ke putaran keempat.

Tangan dingin Julen Lopetegui diperlihatkannya pada putaran keempat. Terbukti, pelatih asal Spanyol itu membawa Qatar meraih hasil imbang melawan Oman dan menang menghadapi Uni Emirat Arab yang membuat mereka lolos ke Piala Dunia 2026.

Salah satu sosok penting dalam keberhasilan timnas Qatar ke Piala Dunia 2026 adalah Julen Lopetegui. Bergabung dengan tim peringkat 55 dunia pada Mei, dia berhasil membawa timnya lolos ke ajang paling bergengsi tersebut.

Qatar tidak salah pilih untuk menunjuk Julen Lopetegui. Melansir FIFA, pelatih 59 tahun itu punya segudang pengalaman menangani berbagai klub seperti West Ham, Wolves, Sevilla, hingga Real Madrid.

Bahkan, Lopetegui pernah menukangi timnas Spanyol sejak 2016 hingga 2018. Namun, dia hanya menemani sampai babak Kualifikasi Piala Dunia 2018.

Selama babak kualifikasi, timnas Qatar memiliki ujung tombak yang sangat diandalkan. Dia adalah Almoez Ali yang telah menciptakan 12 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak.

