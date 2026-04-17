Shunsuke Nakamura Gabung Tim Pelatih Jepang, Target Angkat Performa di Piala Dunia

Legenda Jepang Shunsuke Nakamura saat bermain di Celtic. (LEE SMITH/REUTERS)
JawaPos.com – Jepang menambah kekuatan di luar lapangan jelang Piala Dunia 2026. Legenda mereka, Shunsuke Nakamura, resmi masuk staf pelatih timnas.
Seperti dilansir Kyodo, Jumat (17/4), Nakamura akan membantu pelatih kepala Hajime Moriyasu. Penunjukan ini dilakukan saat Jepang mulai mematangkan persiapan menuju turnamen.
Nakamura menyatakan siap berkontribusi untuk tim. “Saya akan berbagi ambisi yang sama dengan para pemain Jepang di panggung dunia dan berusaha membantu mencapai target tim,” ujarnya.
Mantan gelandang berusia 47 tahun itu dikenal lewat akurasi tendangan bebas kaki kirinya. Ia mencatat 98 caps dan mencetak 24 gol untuk tim nasional Jepang.
Nakamura juga pernah tampil di Piala Dunia 2006 dan 2010. Pengalamannya di level internasional menjadi nilai tambah bagi staf pelatih.
Karier klubnya juga panjang dan berwarna. Ia pernah memperkuat Celtic F.C., serta bermain di Italia bersama Reggina Calcio dan di Spanyol dengan RCD Espanyol.
Nakamura memulai karier profesionalnya di J-League pada 1997. Ia pensiun pada 2022 setelah lebih dari dua dekade berkarier.
Timnas Jepang akan memulai laga Piala Dunia melawan Netherlands national football team pada 14 Juni. Turnamen tersebut akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Dengan tambahan Nakamura, Jepang berharap bisa tampil lebih kompetitif. Targetnya jelas, melangkah lebih jauh di panggung dunia.
