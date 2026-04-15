Risma Azzah Fatin
15 April 2026, 16.15 WIB

FIFA Tolak Permintaan Iran Pindahkan Pertandingan Piala Dunia 2026 di Tengah Konflik Amerika Serikat dan Israel

Timnas Iran (Al-Jazeera)

JawaPos.com – FIFA resmi menolak permintaan Iran untuk memindahkan lokasi pertandingan Piala Dunia FIFA.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (14/4), Permintaan tersebut diajukan di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel. Keputusan ini menegaskan bahwa jadwal pertandingan akan tetap berlangsung sesuai rencana awal.

Penolakan tersebut dikonfirmasi oleh Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum. Ia menyampaikan bahwa relokasi pertandingan dinilai tidak memungkinkan karena kendala logistik yang kompleks.

Pernyataan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan pemindahan lokasi pertandingan Iran.

Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Iran mengajukan permintaan agar pertandingan dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko.

Permintaan tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap situasi keamanan yang sedang berlangsung. Namun, FIFA tetap mempertahankan keputusan untuk tidak mengubah lokasi pertandingan.

FIFA menilai bahwa perubahan lokasi akan mengganggu kesiapan teknis dan operasional turnamen.

Selain itu, penyelenggaraan Piala Dunia telah dirancang dengan perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu, perubahan mendadak dinilai tidak realistis untuk dilakukan.

Editor: Novia Tri Astuti
