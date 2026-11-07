Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 8 November 2026 | 00.14 WIB

Mendikdasmen Wajibkan Mapel Bahasa Inggris Mulai Kelas 3 SD, Latih Guru Kelas

Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com) - Image

Mendikdasmen Abdul Mu'ti. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan menambah guru untuk menerapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028. 

Pemerintah memilih meningkatkan kompetensi guru yang sudah tersedia, terutama guru kelas agar mampu mengajarkan Bahasa Inggris kepada murid.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kesiapan guru menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain penguasaan Bahasa Inggris, guru juga perlu memiliki keterampilan pedagogis dan kepercayaan diri dalam menyampaikan materi kepada siswa.

"Kami tegaskan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris untuk SD mulai kelas 3 ini tidak dengan menambah jumlah guru, tapi meng-upgrade kemampuan guru, terutama guru-guru kelas," ujar Abdul Mu’ti, dikutip Sabtu (7/11).

Ia menegaskan, pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat SD tidak ditujukan untuk membuat murid langsung mahir berbahasa asing.

Fokusnya adalah mengenalkan dasar-dasar Bahasa Inggris sekaligus menumbuhkan ketertarikan anak untuk mempelajarinya.

"Yang penting semuanya gembira, fun, dan mereka berani serta percaya diri menggunakannya," tuturnya.

Untuk mempercepat peningkatan kompetensi guru, Kemendikdasmen menggandeng 101 perguruan tinggi negeri dan swasta melalui program Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI).

Program tersebut ditargetkan menjangkau guru dari 58.482 sekolah di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rangkaian HUT ke-61, PGN Gaungkan Energi Mengajar Negeri dengan Pendidikan Bagi 1300 Siswa 10 Kota - Image
Ekonomi

Rangkaian HUT ke-61, PGN Gaungkan Energi Mengajar Negeri dengan Pendidikan Bagi 1300 Siswa 10 Kota

Jumat, 6 November 2026 | 17.02 WIB

Ombudsman Pantau Pelaksanaan TKA, Persilakan Siswa Lapor Bila Ada Kendala - Image
Pendidikan

Ombudsman Pantau Pelaksanaan TKA, Persilakan Siswa Lapor Bila Ada Kendala

Kamis, 5 November 2026 | 04.42 WIB

Google Bikin Aturan Baru, Siswa Tak Bisa Pakai Search Jika Sekolah Tolak AI - Image
Teknologi

Google Bikin Aturan Baru, Siswa Tak Bisa Pakai Search Jika Sekolah Tolak AI

Rabu, 4 November 2026 | 20.32 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore