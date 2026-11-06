Rangkaian HUT ke-61, PGN Gaungkan Energi Mengajar Negeri dengan Pendidikan Bagi 1300 Siswa 10 Kota

JawaPos.com – Dukungan terhadap pendidikan tidak hanya hadir melalui fasilitas sekolah, tetapi juga lewat kesempatan bagi anak-anak untuk belajar, mengenali potensi diri, dan mendapatkan inspirasi dari lingkungan sekitarnya.

Hal tersebut menjadi bagian dari Program Energi Mengajar Negeri 2026 yang dijalankan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61, PGN melibatkan 61 relawan dari berbagai fungsi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di 10 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Program yang dimulai di Kabupaten Bangka pada 16 September 2026 dan berakhir di Banyuwangi pada 26 Oktober 2026 ini berhasil menjangkau lebih dari 1.300 penerima manfaat, yang terdiri atas siswa dan tenaga pendidik.

Melalui Energi Mengajar Negeri, para relawan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan siswa sekolah dasar, khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kegiatan dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang interaktif sekaligus mendorong anak-anak agar lebih percaya diri, berani bermimpi, dan mengembangkan potensi diri.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) menggelar Program Energi Mengajar Negeri 2026 melibatkan 61 relawan dari berbagai fungsi perusahaan melaksanakan kegiatan pendidikan di 10 titik yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. (Istimewa).

Pelaksanaan program tersebar di Pangkalpinang, Cirebon, Karawang, Pasuruan, Pagar Dewa di Lampung, Kendal, Cilegon, dan Banyuwangi. Di Karawang, kegiatan dilaksanakan di dua sekolah sehingga total terdapat 10 kota pelaksanaan.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, keterlibatan para relawan menjadi bagian penting dari upaya perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui interaksi langsung dengan siswa, relawan diharapkan dapat berbagi pengetahuan sekaligus memberikan motivasi untuk terus belajar.

“Melalui Energi Mengajar Negeri, kami ingin menghadirkan kontribusi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran para relawan bukan hanya untuk berbagi pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman dan motivasi baru bagi anak-anak agar terus belajar, berani bermimpi, dan mengembangkan potensi diri,” ujar Fajriyah.

Selain menghadirkan kegiatan belajar bersama relawan, PGN juga memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan di sekolah.