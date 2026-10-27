Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar, Jawa Pos Radar
Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.29 WIB

Usai Hujan Minggu Sore, Pembelajaran Tatap Muka di Balangan Kalsel Diberlakukan Hari Ini

Ilustrasi: Pembelajaran Tatap Muka Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JawaPos.com - Pembelajaran tatap muka mulai diberlakukan di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, hari ini, Selasa (27/10). Hal ini dilakukan usai sebelumnya usai hujan menerjang wilayah tersebut pada Minggu (25/10) sore lalu.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 420/2955/BP.Dikdas/Disdikbud/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Balangan H Abiji.

Surat edaran terbaru itu sekaligus membatalkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 420/2830/Disdikbud-BLG/2026 tertanggal 25 Oktober 2026, khususnya mengenai pelaksanaan PJJ pada 27 Oktober 2026.

“Pelaksanaan PJJ atau belajar dari rumah pada tanggal 27 Oktober 2026 resmi kami batalkan. Seluruh satuan pendidikan di lingkungan Disdikbud Balangan kembali melaksanakan pembelajaran seperti biasa,” tegas Abiji seperti dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Selasa (27/10).

Abiji tak menerangkan dengan jelas alasan diberhentikannya PJJ di Kabupaten Balangan. Namun diduga berkaitan dengan membaiknya kualitas udara di Kabupaten Balangan dan sekitarnya setelah hujan berintensitas tinggi turun selama dua hari berturut-turut.

Hanya saja, Disdikbud Balangan tetap memantau perkembangan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Abiji menegaskan, keberlanjutan kegiatan belajar mengajar akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap di Balangan.

“Pemberlakuan PJJ selanjutnya akan dievaluasi kembali dengan memperhatikan perkembangan kondisi kualitas udara dan kabut asap di wilayah Balangan. Apabila diperlukan penyesuaian, informasi lebih lanjut akan segera disampaikan melalui surat resmi,” katanya.

Selain itu, Abiji meminta seluruh kepala satuan pendidikan segera menyebarluaskan informasi pembatalan PJJ kepada tenaga pendidik, peserta didik, serta orang tua atau wali murid.

Langkah itu dilakukan agar seluruh pihak mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran kembali berlangsung secara tatap muka mulai Selasa (27/10).

 

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BAZNAS Kerahkan Tim Bantu Tangani Karhutla di Kalimantan - Image
Berita Daerah

BAZNAS Kerahkan Tim Bantu Tangani Karhutla di Kalimantan

Senin, 26 Oktober 2026 | 00.03 WIB

‎Dilanda Kekeringan dan Bencana Asap, Warga Kalsel Terima Bantuan 28 Ribu Liter Air Bersih - Image
Berita Daerah

‎Dilanda Kekeringan dan Bencana Asap, Warga Kalsel Terima Bantuan 28 Ribu Liter Air Bersih

Minggu, 25 Oktober 2026 | 06.40 WIB

Datangi Lokasi Karhutla Kalsel, PKB Perintahkan Pemadaman Tuntas hingga Beri Layanan Kesehatan - Image
Politik

Datangi Lokasi Karhutla Kalsel, PKB Perintahkan Pemadaman Tuntas hingga Beri Layanan Kesehatan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.20 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore