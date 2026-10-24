‎Dilanda Kekeringan dan Bencana Asap, Warga Kalsel Terima Bantuan 28 Ribu Liter Air Bersih

‎JawaPos.com - Warga Kalimantan Selatan tengah menghadapi dua bencana. Bukan hanya dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Tapi juga kekeringan.

‎‎Merespons situasi itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui DPW di daerah telah menyalurkan bantuan air bersih, masker, hingga layanan pengobatan gratis bagi warga terdampak.

Bantuan juga diberikan kepada relawan pemadam kebakaran yang berjibaku memadamkan api di tengah kepungan asap.

‎Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, partainya terus bergerak membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Bantuan dikirim dari Jakarta maupun jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB untuk memenuhi kebutuhan warga sekaligus mendukung kerja para relawan.

‎”Pokoknya kita nggak itung-itungan untuk kirim bantuan dari Jakarta dan seluruh DPP. Ada uang kita pakai dulu,” ujar Muhaimin.

‎Muhaimin menegaskan, bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya PKB untuk hadir di tengah persoalan masyarakat.

Dia juga meminta kantor baru DPW PKB Kalimantan Selatan di Banjarbaru dimanfaatkan sebagai posko pelayanan dan pengaduan warga, bukan hanya tempat administrasi partai.