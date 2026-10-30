Kerugian Akibat Karhutla Ditaksir Rp 12,15 Triliun, Kalsel Cari Sumber Pendanaan Reboisasi

JawaPos.com - Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Selatan ditaksir mencapai Rp 12,15 Triliun. Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencari sumber pendanaan alternatif untuk reboisasi hutan yang terdampak.

Taksiran kerugian itu berdasarkan kajian cepat kebencanaan per 18 Oktober 2026 yang disusun Analis Kebencanaan Ahli Muda Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abriveno YL Pitoy.

Kepala Dishut Kalsel Fathimatuzzahra mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan sumber pembiayaan yang sah di luar anggaran reguler pemerintah daerah. Upaya tersebut melanjutkan pencarian pendanaan alternatif yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.

"Semaksimal mungkin kami mengusulkan sumber pendanaan lain yang sah, seperti yang sudah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir," ujarnya, dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Grup), Jumat (30/10).

Salah satu sumber pendanaan yang dibidik berasal dari program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Kehutanan. Dishut Kalsel juga menjajaki dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), terutama dari perusahaan yang berkomitmen terhadap pemulihan lingkungan.

Namun, Fathimatuzzahra belum merinci luas lahan yang akan diusulkan untuk reboisasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027. Target pemulihan maupun kemampuan pembiayaan pemerintah provinsi juga masih belum dipastikan.

Kebutuhan reboisasi turut menjadi perhatian Komisi II DPRD Kalsel dalam pembahasan sinkronisasi program dan anggaran Dishut untuk 2027. Kawasan Hutan Sultan Adam dan hutan lindung lainnya yang terdampak karhutla menjadi sasaran pemulihan yang didorong masuk dalam prioritas program tahun depan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Reboisasi diperlukan untuk memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.