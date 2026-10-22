Gebrakan Diplomasi Muda di GM MUN 22nd: Bahas Solusi Krisis Global

JawaPos.com - Ajang diplomasi bergengsi Global Millennial Model United Nations (GM MUN) 2026 edisi ke-22 sukses digelar di Grand Sahid Jakarta pada 16–18 Oktober 2026.

Perhelatan yang diselenggarakan Globy tersebut berhasil menghimpun lebih dari 1.200 delegasi pemuda dari 12 negara.

Jangkauan internasional perhelatan kali ini kian meluas dengan hadirnya peserta perdana dari Prancis dan Belanda.

Tak hanya dari mancanegara, antusiasme peserta lokal pun membludak. Pemuda dari berbagai pelosok Nusantara, mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bali, hingga Kalimantan, turut ambil bagian merumuskan resolusi atas berbagai krisis global mendesak.

Sentuhan Imajinasi dan Pesan Kepemimpinan Suasana unik tersaji pada Opening Ceremony. Seluruh delegasi tampil memukau mengenakan kostum penyihir (wizard) ala dunia Harry Potter.

Konsep imajinatif ini diusung sebagai pengingat bahwa diplomasi sejati membutuhkan daya imajinasi, keberanian bermimpi besar, serta keyakinan untuk mengubah dunia.

Sejumlah tokoh nasional dan internasional hadir memberikan keynote address guna membakar semangat para peserta.

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan, pentingnya integritas bagi seorang calon pemimpin.