Gebrakan Diplomasi Muda di GM MUN 22nd: Bahas Solusi Krisis Global

Global Millennial Model United Nations (GM MUN) 2026 himpun lebih dari 1.200 delegasi pemuda dari 12 negara. (Istimewa)
JawaPos.com - Ajang diplomasi bergengsi Global Millennial Model United Nations (GM MUN) 2026 edisi ke-22 sukses digelar di Grand Sahid Jakarta pada 16–18 Oktober 2026.
Perhelatan yang diselenggarakan Globy tersebut berhasil menghimpun lebih dari 1.200 delegasi pemuda dari 12 negara.
Jangkauan internasional perhelatan kali ini kian meluas dengan hadirnya peserta perdana dari Prancis dan Belanda.
Tak hanya dari mancanegara, antusiasme peserta lokal pun membludak. Pemuda dari berbagai pelosok Nusantara, mulai dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bali, hingga Kalimantan, turut ambil bagian merumuskan resolusi atas berbagai krisis global mendesak.
Suasana unik tersaji pada Opening Ceremony. Seluruh delegasi tampil memukau mengenakan kostum penyihir (wizard) ala dunia Harry Potter.
Konsep imajinatif ini diusung sebagai pengingat bahwa diplomasi sejati membutuhkan daya imajinasi, keberanian bermimpi besar, serta keyakinan untuk mengubah dunia.
Sejumlah tokoh nasional dan internasional hadir memberikan keynote address guna membakar semangat para peserta.
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan, pentingnya integritas bagi seorang calon pemimpin.
"Kredibilitas seorang pemimpin tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui pengetahuan, integritas, dan tindakan nyata," tegas Rahayu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022