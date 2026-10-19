The Legacy Relay 2026, Mengajak Generasi Muda Menciptakan Warisan Baru untuk Bangsa

JawaPos.com - Yayasan Kartini Heritage Center (KHC) menggelar The Legacy Relay 2026 yang bertepatan dengan peringatan ke-98 Sumpah Pemuda di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (21/10).

The Legacy Relay 2026 merupakan sebuah inisiatif lintas generasi yang mengajak anak muda Indonesia untuk tidak hanya mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga mengambil tanggung jawab untuk menciptakan warisan bagi masa depan bangsa.

The Legacy Relay 2026 berlangsung dengan dua agenda utama, yakni pameran tematik pada Selasa (20/10) dan forum nasional The Legacy Relay 2026 — Special Sumpah Pemuda Forum pada Rabu (21/10).

Ketua Yayasan Kartini Heritage Center Joddy Mulyasetya Putra menuturkan, The Legacy Relay 2026 mengangkat pertanyaan besar “What Will Our Generation Leave Behind?”. Dari dua rangkaian kegiatan yaitu berupa pameran tematik dan forum nasional The Legacy Relay 2026, berangkat dari sebuah refleksi sederhana. Setiap generasi Indonesia telah menerima sesuatu yang berharga dari generasi sebelumnya.

Para pemuda 1928 mewariskan semangat persatuan, R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan dan kesempatan, Mohammad Hatta meninggalkan keteladanan integritas dan pemikiran kebangsaan, sedangkan B.J. Habibie menunjukkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian bangsa.

"Kini, menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045, nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan kembali melalui pendidikan, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, serta kontribusi nyata generasi muda," ujar Joddy Mulyasetya Putra kepada JawaPos.com pada Senin (19/10).

Pada pameran tematik bertajuk “Dari Ikrar Menjadi Warisan” yang berlangsung pada Selasa (20/10), menghadirkan perjalanan gagasan dan perjuangan lintas generasi melalui lima tema utama: Sumpah Pemuda 1928, R.A. Kartini, Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan The Legacy Relay 2026.

Pengunjung diajak memahami bahwa warisan bangsa melalui narasi sejarah, visual tokoh, materi edukatif, dan refleksi kebangsaan. Selain itu pengunjung diajak juga menggali nilai-nilai yang masih relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia hari ini.