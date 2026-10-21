Indonesia Youth Summit 2026 Hadirkan Empat Area untuk Kreativitas Pemuda

Ilustrasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Indonesia Youth Summit (IYS) 2026 menghadirkan empat area utama untuk mewadahi kreativitas, inovasi, dan pertukaran gagasan generasi muda.
Kegiatan ini akan berlangsung pada 29–30 Oktober 2026 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.
Mengusung semangat Idea, Innovation, Connection, Creativity, IYS 2026 menawarkan beragam kegiatan yang mencakup diskusi bersama pembuat kebijakan, pameran usaha pemuda, eksplorasi teknologi, hingga kompetisi pidato dan debat.
Rangkaian acara tersebut dirancang untuk mempertemukan generasi muda dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan berbagi pengetahuan.
Empat area yang menjadi bagian utama IYS 2026 adalah The Plenary, The Agora, The Lab, dan The Arena.
Masing-masing area memiliki fokus berbeda, mulai dari ekspresi kreativitas yang dapat dimanfaatkan peserta sesuai minat mereka.
The Plenary menjadi ruang bagi pemuda untuk berdiskusi dan bertukar pandangan dengan pembuat kebijakan serta para penggerak perubahan.
Sejumlah agenda yang disiapkan meliputi forum utama (main forum), sesi panel dan diskusi, Penghargaan Wirasena, serta peluncuran Desain Besar Karakter Pemuda Indonesia.
Sementara itu, The Agora memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memperkenalkan karya, inovasi, dan usaha yang mereka kembangkan.
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