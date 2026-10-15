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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.11 WIB

Minat Investasi Mahasiswa Tinggi, Literasi Keuangan Jadi Kunci Hindari Risiko

Smartin dan Uhamka bentuk Klub Investasi Mahasiswa, dorong literasi keuangan. (Istimewa) - Image

Smartin dan Uhamka bentuk Klub Investasi Mahasiswa, dorong literasi keuangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Literasi keuangan dan investasi menjadi bekal penting bagi mahasiswa di tengah maraknya investasi digital.

Menjawab tantangan tersebut, PT Smartin Advisor Sistem (SAS) bersama Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) membentuk Smartin Investment Club untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan investasi, strategi mitigasi risiko, hingga peluang karier di industri keuangan. 

Langkah ini juga menjadi sorotan setelah survei menunjukkan 45 persen mahasiswa Uhamka belum memiliki instrumen investasi, meski minat untuk mulai berinvestasi cukup tinggi.

Klub investasi tersebut diresmikan dalam kegiatan bertajuk Digital Literacy to Financial Resilience: Membangun Generasi Kritis di Tengah Ekonomi Investasi Digital di Kampus A Limau Uhamka, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Melalui klub ini, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan mengikuti diskusi rutin mengenai saham, aset kripto, dan perdagangan berjangka. Kegiatan lainnya mencakup kompetisi trading, pelatihan public speaking, serta digital marketing.

Program ini diharapkan dapat membangun kebiasaan berinvestasi secara bijak sekaligus mempersiapkan mahasiswa menghadapi kebutuhan industri keuangan dan teknologi.

Alasan mahasiswa belum terjun ke dunia trading atau investasi digital cukup beragam. Sebanyak 60 persen mengaku belum mengetahui peluang yang tersedia, 35 persen terkendala modal, dan 5 persen menilai trading tidak halal.

Di sisi lain, sebanyak 75 persen responden menilai klub investasi diperlukan sebagai wadah pembelajaran.

Chief Business Officer (CBO) Dupoin Group International Philip Chan mengatakan, literasi investasi penting untuk membantu generasi muda mengambil keputusan keuangan secara lebih hati-hati.

"Kami menggelar literasi investasi bagi intelektual muda agar dapat membantu mereka lebih prudent dalam berinvestasi. Selain itu, kami membangun budaya berinvestasi lewat kehadiran Uhamka-Smartin Investment Club yang beranggotakan para mahasiswa," ujar Philip.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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