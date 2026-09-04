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Mohamad Nur Asikin
Jumat, 4 September 2026 | 15.29 WIB

Komit Lebih Dekat bagi Nasabah Dengan Resmikan KPM Sun Billionaire 

Kantor Pemasaran Mandiri Sun Billionaire di Menara Sun Life Lantai 3, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. (Istimewa) - Image

Kantor Pemasaran Mandiri Sun Billionaire di Menara Sun Life Lantai 3, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. (Istimewa)

JawaPos.com  – Edukasi dan pendampingan pelaku sektor keuangan menjadi kebutuhan yang harus terus dikembangkan diimplimentasikan. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 OJK dan BPS, indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51%, sementara indeks literasi keuangan berada di 66,46%.

Fenomena ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan tetap dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami serta memilih solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Memenuhi kebutuhan itu, Sun Life Indonesia mengoperasikan kantor pemasaran baru yang diharapkan dapat menjadi ruang yang nyaman bagi nasabah untuk berdiskusi secara langsung dengan tenaga pemasar, memahami kebutuhan finansial mereka, dan merencanakan masa depan keluarga dengan lebih percaya diri. 

Albertus Wiroyo, Presiden Direktur Sun Life Indonesia, mengatakan bahwa Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan bahwa nasabah selalu menjadi pusat dari setiap langkah perusahaan. 

“Kami kami, kepercayaan nasabah adalah alasan kami terus berinovasi dan memperluas layanan. Temuan Sun Life Asia Financial Resilience Index 2025 menunjukkan bahwa 92% responden di Indonesia merasakan dampak inflasi, termasuk 46% yang menyatakan inflasi berdampak signifikan terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, kami ingin menghadirkan akses yang lebih dekat, hubungan yang lebih personal, dan pendampingan yang relevan agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat merencanakan masa depan dengan lebih aman dan percaya diri,” ujarnya. 

Peresmian Kantor Pemasaran Mandiri Sun Billionaire di Menara Sun Life Lantai 3, Mega Kuningan, Jakarta Selatan bagian dari upaya perseroan untuk mendekatkan diri kepada nasabah. Sun Billionaire merupakan agency yang bergabung dengan Sun Life sejak awal tahun 2026 dan didukung oleh sekitar 52 tenaga pemasar per Agustus 2026. 

Arif Triana Pamungkas, Founder Sun Billionaire menyampaikan bahwa kantor baru yang ditepatinya  akan menjadi pusat pengembangan tim sekaligus tempat yang nyaman bagi nasabah untuk mendapatkan pendampingan finansial. 

“Kami ingin membangun agency yang tidak hanya tumbuh dari sisi bisnis, tetapi juga mampu menjadi mitra yang dekat dan tepercaya bagi nasabah. Dengan dukungan Sun Life, kami berharap dapat membantu lebih banyak keluarga Indonesia memiliki perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkasnya. 

Editor: Mohamad Nur Asikin
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