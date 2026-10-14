MoU Kemenag dan Al Azhar Buka Sejarah Baru Kerja Sama Pendidikan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno. (Kemenag/Antara)

JawaPos.com - Kementerian Agama tanda tangani nota kesepahaman (MoU) dengan Al Azhar Al-Syarif, Mesir.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno mengatakan, hal itu menandai babak sejarah baru dalam penguatan kerja sama bidang pendidikan.

“Ini (penandatanganan MoU) menandai sejarah baru. Hubungan antara Kementerian Agama G to G dengan Al Azhar Al-Syarif mengalami babak baru,” ujar Suyitno seperti dilansir dari Antara.

MoU itu ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Grand Syekh Al Azhar Syekh Ayman Abdel Ghany.

Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pengembangan berbagai program kolaborasi, terutama di bidang pendidikan tinggi.

Suyitno mengatakan, proses penyusunan MoU telah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan sebelum Nasaruddin Umar menjabat sebagai Menteri Agama.

Proses tersebut, menurut dia, sempat mengalami kebuntuan dalam beberapa kesempatan.

Menurut dia, MoU ini menjadi awal babak baru kerja sama yang tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan.