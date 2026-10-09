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Antara
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.07 WIB

4 Kampus PTKIN Masuk Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin. (Kemenag) - Image

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin. (Kemenag)

JawaPos.com – Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk 10 besar perguruan tinggi di Indonesia dengan kualitas riset terbaik berdasar pilar Research Quality Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2027.

Keempat PTKIN tersebut adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menempati peringkat pertama, disusul UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada posisi kedua.

Selanjutnya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada di posisi kesembilan dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di posisi kesepuluh.

”Empat PTKIN yang telah menunjukkan capaian ini diharapkan tidak hanya mempertahankan prestasinya, tetapi juga dapat memberikan penguatan kepada PTKIN lainnya, khususnya dalam membangun ekosistem penelitian yang berkualitas,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin seperti dilansir dari Antara.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Suyitno juga turut mengapresiasi raihan prestasi tersebut.

Menurut dia, masuknya empat PTKIN dalam jajaran 10 besar menunjukkan semakin kuatnya kontribusi PTKIN, khususnya dalam pengembangan riset dan ilmu pengetahuan di tingkat nasional.

Dia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa PTKIN tidak hanya berkembang dalam aspek pendidikan dan pengajaran, tetapi juga semakin kuat dalam menghasilkan riset yang berkualitas.

”Dan tentunya memberikan kontribusi bagi masyarakat,” ujar Suyitno.

Suyitno menegaskan, penguatan ekosistem riset menjadi salah satu agenda penting transformasi pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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