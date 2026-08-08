Kebakaran Sabana Membesar, Seluruh Akses ke Bromo Dikabarkan Ditutup

Kobaran api di kawasan Bromo saat dipotret Sabtu malam (8/8) dari kawasan Ngadas, Sukapura, Kabupaten Probolinggo. (Ratna Ayu for Radar Bromo)
JawaPos.com – Hari keenam kebakaran di area sabana kawasan wisata gunung Bromo, api belum juga bisa dipadamkan. Dikabarkan, seluruh akses menuju kawasan wisata Bromo ditutup akibat kebakaran.
Alih-alih padam, kebakaran di Bromo makin membesar hingga melewati kawasan Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT).
“Kami memyampaikan update kebakaran di TNBTS. Barusan api dapat melompati JLKT di arah blok Jantur dengan kuatnya angin,” ujar salah satu sumber, sebagaimana dilansir dari Radar Bromo (Jawa Pos Group), Sabtu malam (8/8).
“Dan diperkirakan tidak lama lagi akan sampai ke Lembah Watangan,” lanjut sumber tersebut.
Pada Sabtu siang, kobaran api muncul di kawasan Argowulan. “Kobaran api itu makin membesar dan belum bisa dipadamkan,” ujar sumber yang sama.
Kebakaran di kawasan Bromo malam ini terlihat jelas dari kawasan permukiman warga Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
Karena si jago merah makin membesar, seluruh pintu masuk ke kawasan wisata Bromo bakal ditutup untuk kunjungan.
“Demi keselamatan dan kelancaran pengendalian, malam ini kami menutup semua pintu kunjungan sampai situasi dapat dikendalikan,” jelas sumber tersebut.
Hingga malam ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Nasional Bromo tengger Semeru (TNBTS) maupun Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) terkait penutupan semua pintu masuk ke kawasan Bromo.
Sebelumnya, Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief mengatakan, operasi pemadaman hari keenam dimulai pukul 09.30. Dua helikopter BNPB fokus memadamkan api di kawasan tebing yang sulit dijangkau petugas.
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