Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.27 WIB

IAS Support Gandeng Rumah Hebat Anak Indonesia, Dorong Literasi Anak

IAS Support berkolaborasi dengan Rumah Hebat Anak Indonesia menggelar gerakan literasi untuk mendorong semangat belajar dan cita-cita anak. (Istimewa) - Image

IAS Support berkolaborasi dengan Rumah Hebat Anak Indonesia menggelar gerakan literasi untuk mendorong semangat belajar dan cita-cita anak. (Istimewa)

JawaPos.com – IAS Support Indonesia atau IAS Support menggelar gerakan literasi anak melalui kolaborasi IASS Volunteers bersama Rumah Hebat Anak Indonesia. Kegiatan bertajuk IASS Inspiring Day tersebut berlangsung di Gedung 601, Kantor Pusat IAS Support, kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-2 IAS Support yang mengusung tema Inspiring Through Harmony. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan ruang yang mendorong semangat belajar, kepedulian sosial, dan kolaborasi dengan masyarakat.

Direktur Utama PT IAS Support Indonesia Muhammad Putra Pariadi mengatakan, pertumbuhan perusahaan perlu diiringi kontribusi sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Dua tahun perjalanan IAS Support bukan hanya tentang pencapaian perusahaan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memberi manfaat bagi sekitar. Melalui IASS Volunteers dan kolaborasi bersama Rumah Hebat Anak Indonesia, kami ingin menghadirkan semangat literasi, kepedulian, dan harapan bagi anak-anak untuk terus belajar dan berani bermimpi,” ujar Muhammad Putra Pariadi.

Gerakan literasi ini diharapkan dapat membantu anak-anak memperluas wawasan, membangun kepercayaan diri, serta menumbuhkan semangat untuk meraih cita-cita. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi para relawan dari lingkungan perusahaan untuk terlibat langsung dalam aktivitas sosial.

Selain mendorong literasi, IASS Inspiring Day menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada insan operasional IAS Support. Penghargaan ini ditujukan bagi para pekerja yang berdedikasi dalam menjaga kualitas layanan perusahaan di lapangan.

Melalui tema Inspiring Through Harmony, IAS Support menekankan pentingnya kolaborasi, kepedulian, dan penghargaan terhadap setiap peran. Perusahaan berharap semangat tersebut dapat berjalan beriringan dengan upaya memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Program Edu Charity Rangkai Semangat Literasi lewat Pustaka Baca di 25 Panti Asuhan - Image
Pendidikan

Program Edu Charity Rangkai Semangat Literasi lewat Pustaka Baca di 25 Panti Asuhan

Rabu, 23 September 2026 | 21.25 WIB

Tak Cuma Kejar Garis Finis, Ajang Lari Mulai Jadi Ruang Kepedulian Sosial dan Literasi Keuangan - Image
Sports

Tak Cuma Kejar Garis Finis, Ajang Lari Mulai Jadi Ruang Kepedulian Sosial dan Literasi Keuangan

Selasa, 22 September 2026 | 19.51 WIB

LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Bagi Gen-Z Lewat Kuliah Perdana Malang Mbois - Image
Nasional

LPS Tingkatkan Literasi Keuangan Bagi Gen-Z Lewat Kuliah Perdana Malang Mbois

Selasa, 22 September 2026 | 19.38 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore