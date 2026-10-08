IAS Support Gandeng Rumah Hebat Anak Indonesia, Dorong Literasi Anak

JawaPos.com – IAS Support Indonesia atau IAS Support menggelar gerakan literasi anak melalui kolaborasi IASS Volunteers bersama Rumah Hebat Anak Indonesia. Kegiatan bertajuk IASS Inspiring Day tersebut berlangsung di Gedung 601, Kantor Pusat IAS Support, kawasan Bandara Soekarno-Hatta.

Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan hari jadi ke-2 IAS Support yang mengusung tema Inspiring Through Harmony. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan ruang yang mendorong semangat belajar, kepedulian sosial, dan kolaborasi dengan masyarakat.

Direktur Utama PT IAS Support Indonesia Muhammad Putra Pariadi mengatakan, pertumbuhan perusahaan perlu diiringi kontribusi sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

“Dua tahun perjalanan IAS Support bukan hanya tentang pencapaian perusahaan, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memberi manfaat bagi sekitar. Melalui IASS Volunteers dan kolaborasi bersama Rumah Hebat Anak Indonesia, kami ingin menghadirkan semangat literasi, kepedulian, dan harapan bagi anak-anak untuk terus belajar dan berani bermimpi,” ujar Muhammad Putra Pariadi.

Gerakan literasi ini diharapkan dapat membantu anak-anak memperluas wawasan, membangun kepercayaan diri, serta menumbuhkan semangat untuk meraih cita-cita. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah bagi para relawan dari lingkungan perusahaan untuk terlibat langsung dalam aktivitas sosial.

Selain mendorong literasi, IASS Inspiring Day menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada insan operasional IAS Support. Penghargaan ini ditujukan bagi para pekerja yang berdedikasi dalam menjaga kualitas layanan perusahaan di lapangan.