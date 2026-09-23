Program Edu Charity Rangkai Semangat Literasi lewat Pustaka Baca di 25 Panti Asuhan

Program Mentari Edu Charity Pustaka Baca salurkan koleksi buku, alat tulis, dan rak baca kepada 25 panti asuhan demi penguatan literasi anak Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Mentari Group salurkan koleksi buku, alat tulis, dan rak baca kepada 25 panti asuhan di Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Program Mentari Edu Charity Pustaka Baca ini demi penguatan literasi anak Indonesia.
Ketua Program Edu Charity Ahmad Aminudin menyatakan, program ini hadir pada momentum ketika pemerintah memperluas pemerataan akses bacaan.
”Bagi kami, momentum tersebut memperkuat relevansi Pustaka Baca sebagai sebuah aksi sosial berbasis literasi,” ujar Ahmad Aminudin.
Menurut dia, program ini tidak hanya menghadirkan rak sebagai sarana penyimpanan buku, tetapi juga menyediakan koleksi bacaan yang dikurasi untuk berbagai jenjang usia serta alat tulis yang dihimpun melalui penggalangan donasi.
Pustaka Baca menjangkau 12 panti asuhan di Jakarta dan 13 panti asuhan di luar Jakarta.
Sementara itu, di luar Jakarta, program menjangkau William Booth Orphanage, Panti Asuhan Alfitra, Yayasan Rumah Panti Yatim & Dhuafa Ashabul Kahfi (Cirebon).
PYI Yatim & Zakat Cabang Wirobrajan (Yogyakarta), Panti Asuhan Sahabat Yatim Indonesia Cabang Semarang,
Don Bosco Orphanage, PYI Yatim & Zakat Cabang Ngagel (Surabaya), Taqwa Al-Qolbi, Panti Asuhan Ora Et Labora, Yayasan Panti Asuhan Bintang Kasih Sumatera Utara, Yayasan Al Kahfi Medan, Panti Asuhan Mattampawalie, dan Panti Asuhan Nurul Ichsan.
Distribusi rak baca dilakukan tim ke masing-masing lokasi. Sebagian besar kunjungan di kawasan Jabodetabek berlangsung pada awal September 2026, sementara lokasi di luar kota dikunjungi untuk proses serah terima.
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