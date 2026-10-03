Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 20.13 WIB

286 Siswa Labschool Jakarta Belajar di Desa, Gubernur KDM: Pengetahuan Tak Selalu Ada di Kelas

Siswa SMA Labschool Jakarta belajar langsung dari masyarakat di Kampung Banceuy, Kabupaten Subang, dalam program Trip Observasi 2026. (Istimewa) - Image

Siswa SMA Labschool Jakarta belajar langsung dari masyarakat di Kampung Banceuy, Kabupaten Subang, dalam program Trip Observasi 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Dalam rangkaian program Trip Observasi 2026, 286 siswa kelas X SMA Labschool Jakarta dibawa keluar kelas untuk belajar langsung dari masyarakat di Kampung Banceuy, Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Subang.

Tidak sekadar mengamati, mereka juga ikut berinteraksi dengan warga, mempelajari alam, melakukan penelitian sederhana, hingga terlibat dalam kegiatan sosial.

Trip Observasi 2026 ini menjadi bagian dari penguatan pembelajaran mendalam melalui pengalaman langsung di tengah kehidupan masyarakat. Pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang tengah diterapkan Kemendikdasmen untuk para murid.

‎Rangkaian itu ditutup dengan apel yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), pada Kamis (1/10).

Gubernur Dedi menilai, pembelajaran langsung ke lapangan merupakan hal yang penting karena tidak semua pengetahuan aplikatif bisa diperoleh murid melalui pelajaran di sekolah.‎

‎Selain itu, menurut dia, pengalaman belajar di alam dan tengah masyarakat dapat meninggalkan kesan positif bagi murid.

Dia berharap para siswa pulang bukan hanya membawa pengetahuan baru, tetapi juga pengalaman yang membuat mereka lebih bahagia.

‎‎”Anak-anak bisa kembali ke alam kemudian memahami alam secara luas, tahu sumber air di mana, tahu gunung di mana, tahu menanam padi bagaimana, tahu cara memasak secara tradisional bagaimana. Ini adalah pengetahuan yang mungkin tidak didapatkan selama ini di sekolah yang bersifat aplikatif,” ujar Dedi.‎

‎Sementara itu, Kepala SMA Labschool Jakarta Badru Zaman mengatakan, Trip Observasi merupakan kegiatan wajib bagi siswa kelas X SMA Labschool Jakarta.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
104 Tim Ikuti Liga Pelajar, Regenerasi Bola Voli Jawa Timur Mulai Diperkuat - Image
Sports

104 Tim Ikuti Liga Pelajar, Regenerasi Bola Voli Jawa Timur Mulai Diperkuat

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 18.40 WIB

Kemendikdasmen Berharap Pembelajaran Coding dan AI Kian Masif, Sebut Baru 25 % Sekolah Mengajarkan - Image
Pendidikan

Kemendikdasmen Berharap Pembelajaran Coding dan AI Kian Masif, Sebut Baru 25 % Sekolah Mengajarkan

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.36 WIB

Instagram Tambah Fitur Khusus Sekolah, Mudahkan Bentuk Komunitas Virtual - Image
Aplikasi

Instagram Tambah Fitur Khusus Sekolah, Mudahkan Bentuk Komunitas Virtual

Rabu, 30 September 2026 | 05.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore