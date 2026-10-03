286 Siswa Labschool Jakarta Belajar di Desa, Gubernur KDM: Pengetahuan Tak Selalu Ada di Kelas

Siswa SMA Labschool Jakarta belajar langsung dari masyarakat di Kampung Banceuy, Kabupaten Subang, dalam program Trip Observasi 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Dalam rangkaian program Trip Observasi 2026, 286 siswa kelas X SMA Labschool Jakarta dibawa keluar kelas untuk belajar langsung dari masyarakat di Kampung Banceuy, Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Subang.
Tidak sekadar mengamati, mereka juga ikut berinteraksi dengan warga, mempelajari alam, melakukan penelitian sederhana, hingga terlibat dalam kegiatan sosial.
Trip Observasi 2026 ini menjadi bagian dari penguatan pembelajaran mendalam melalui pengalaman langsung di tengah kehidupan masyarakat. Pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang tengah diterapkan Kemendikdasmen untuk para murid.
Rangkaian itu ditutup dengan apel yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), pada Kamis (1/10).
Gubernur Dedi menilai, pembelajaran langsung ke lapangan merupakan hal yang penting karena tidak semua pengetahuan aplikatif bisa diperoleh murid melalui pelajaran di sekolah.
Selain itu, menurut dia, pengalaman belajar di alam dan tengah masyarakat dapat meninggalkan kesan positif bagi murid.
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Dia berharap para siswa pulang bukan hanya membawa pengetahuan baru, tetapi juga pengalaman yang membuat mereka lebih bahagia.
”Anak-anak bisa kembali ke alam kemudian memahami alam secara luas, tahu sumber air di mana, tahu gunung di mana, tahu menanam padi bagaimana, tahu cara memasak secara tradisional bagaimana. Ini adalah pengetahuan yang mungkin tidak didapatkan selama ini di sekolah yang bersifat aplikatif,” ujar Dedi.
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