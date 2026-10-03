104 Tim Ikuti Liga Pelajar, Regenerasi Bola Voli Jawa Timur Mulai Diperkuat

Ilustrasi: Kegiatan Student Volleyball League (SVL) Indonesia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com — Pembinaan atlet bola voli usia sekolah di Jawa Timur mendapat ruang kompetisi yang lebih terstruktur melalui Student Volleyball League (SVL) Indonesia 2026. Ajang ini melibatkan 104 tim dari berbagai daerah di Jawa Timur sebagai bagian dari upaya memperkuat regenerasi atlet.
Seri Jawa Timur Zona Barat yang berlangsung di GOR Wilis, Kota Madiun, pada 17–24 September 2026 diikuti 39 tim, terdiri dari 22 tim putra dan 17 tim putri dari 11 kota dan kabupaten. Para juara Zona Barat akan bertemu kampiun Zona Timur pada babak Championship di Surabaya pada Oktober mendatang.
Selain kompetisi tingkat SMA/sederajat, SVL 2026 juga menghadirkan ekshibisi Junior SVL untuk tingkat SMP. Kompetisi tersebut dilengkapi dengan kegiatan pendukung seperti Dance Competition dan Supporter Competition.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, turut mengapresiasi keterlibatan industri olahraga dalam pembinaan atlet pelajar. Dukungan tersebut dinilai dapat memberi motivasi bagi siswa untuk mengembangkan potensi non-akademik.
Salah satu dukungan datang dari FIXCH yang menjadi Official Shoe Partner SVL 2026. Keterlibatan industri olahraga dinilai penting untuk mempertemukan pembinaan di tingkat sekolah dengan ekosistem olahraga profesional.
Baca Juga:Asian Games 2026: Medali Sudah di Tangan, Fitriani/Fadona Buktikan Padel Bukan Olahraga FOMO
Pembinaan dari level pelajar menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan regenerasi atlet, terutama karena kompetisi sekolah dapat menjadi ruang bagi pemain muda untuk memperoleh pengalaman bertanding sekaligus terpantau lebih luas.
Dengan melibatkan puluhan sekolah dan ratusan tim, SVL 2026 menunjukkan bahwa pengembangan bola voli tidak hanya bergantung pada kompetisi profesional, tetapi juga membutuhkan ekosistem pembinaan yang dimulai dari tingkat pendidikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022