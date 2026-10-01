Dua PTKIN Tembus 10 Besar Kampus Terbaik di Indonesia Versi THE WUR

JawaPos.com - Kementerian Agama mengumumkan dua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menembus daftar 10 universitas terbaik di Indonesia berdasar pemeringatan dari The World University Rangkings 2027.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhasil menduduki peringkat ke-2 nasional dengan peringkat dunia di rentang 801-1000.
Sementara itu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menempati peringkat ke-7 nasional dengan peringkat dunia di rentang 1201-1400.
“Capaian ini adalah bukti nyata bahwa PTKIN kita telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang sangat kompetitif, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno dilansir dari Antara, Kamis (1/10).
Suyitno mengatakan capaian itu menyejajarkan kedua PTKIN dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi Bandung.
“Ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia mampu menghadirkan kualitas akademik, riset, dan inovasi yang sejajar dengan universitas-universitas umum terkemuka,” kata Suyitno.
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Sahiron menyoroti pentingnya pencapaian ini sebagai pelecut semangat bagi PTKIN lain.
Kemenag terus mendorong penguatan kelembagaan, internasionalisasi kampus, serta publikasi jurnal bereputasi global.
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