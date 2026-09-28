Perkemahan Wira Karya XI di Ponpes Darul Amanah Asah Ketangkasan dan Kebersamaan

Perkemahan Wira Karya ke-11 Tahun 2026 Kwarda Jawa Tengah digelar 26 September hingga 1 Oktober 2026 di Ponpes Darul Amanah, Kendal. (Istimewa)
JawaPos.com - Pondok Pesantren Darul Amanah di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Perkemahan Wira Karya (PWK) ke-11 Tahun 2026 Kwarda Jawa Tengah.
Perhelatan akbar gerakan pramuka tingkat daerah itu berlangsung selama enam hari, sejak 26 September hingga 1 Oktober 2026.
Ajang Perkemahan Wira Karya XI 2026 ini akan menghadirkan serangkaian kegiatan yang menarik, edukatif, serta berbagai permainan seru yang dirancang untuk mengasah ketangkasan dan semangat kebersamaan para peserta.
Momen istimewa ini juga direncanakan bakal dihadiri Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran pejabat daerah.
Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah KH. Muhammad Fatwa menyambut baik amanah besar ini.
Dia menyatakan kesiapan penuh menyambut kedatangan ribuan peserta dari berbagai daerah.
”Ini adalah kesempatan bagus, kesempatan emas Darul Amanah menjadi tuan rumah acara perkemahan terbesar se-Jawa Tengah," ungkap KH Muhammad Fatwa yang juga Rektor STAIDA.
Guna memastikan kelancaran dan kenyamanan seluruh kontingen, lanjut dia, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal, baik bagi para peserta perkemahan maupun para pembina pendamping yang hadir.
”Insya Allah Darul Amanah akan memberikan servis yang terbaik kepada para peserta dan juga pendamping,” tegas KH Muhammad Fatwa.
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