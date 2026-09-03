Kapolri Ajak 5.499 Peserta Kemah Nasional Pramuka PUI Jadi Generasi Unggul

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak generasi muda memperkuat karakter, keterampilan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Pesan tersebut disampaikan saat Kapolri menghadiri Apel Kebangsaan Kemah Nasional Pramuka Persatuan Ummat Islam (PUI) 2026 di Selabintana Camping Ground, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 5.499 peserta yang terdiri atas anggota Pramuka, pelajar, mahasiswa, pemuda PUI, guru, pengurus, serta tokoh PUI.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada PUI dan Gerakan Pramuka yang konsisten menjadi wadah pembinaan generasi muda.

Menurut Kapolri, pendidikan kepramukaan berperan penting dalam membentuk generasi yang berkarakter, disiplin, mandiri, terampil, peduli terhadap sesama, serta memiliki semangat pengabdian.

Kapolri menegaskan, Pramuka merupakan wadah strategis untuk mempersiapkan generasi penerus sekaligus calon pemimpin bangsa. "Nilai kedisiplinan, kepemimpinan, gotong royong, kemandirian, dan kepedulian sosial menjadi modal penting menghadapi berbagai tantangan ke depan," ujarnya.

Terlebih, Indonesia akan menghadapi momentum bonus demografi. Besarnya jumlah penduduk usia produktif dinilai dapat menjadi kekuatan bangsa apabila diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan tersebut dilakukan melalui pendidikan, penguasaan keterampilan, pembentukan karakter, serta peningkatan daya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah terus membuka dan memperluas kesempatan bagi generasi muda memperoleh pendidikan berkualitas melalui berbagai program.