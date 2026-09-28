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Dadang Kurnia
Senin, 28 September 2026 | 20.00 WIB

Jawab Tantangan Industri Digital, Fikom Universitas Ciputra Buka 4 Peminatan Baru

Dekan Fikom dan Bisnis Media Universitas Ciputra Surabaya, Bpk Dr. Cosmas Gatot Hariyono, S.Sos.,M.Si. (Yordi/MNA Universitas Ciputra) - Image

Dekan Fikom dan Bisnis Media Universitas Ciputra Surabaya, Bpk Dr. Cosmas Gatot Hariyono, S.Sos.,M.Si. (Yordi/MNA Universitas Ciputra)

JawaPos.com - Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media (Fikom) Universitas Ciputra (UC) Surabaya meluncurkan empat peminatan baru pada Jumat (25/9). Prosesi peluncuran keempat peminatan ini menjadi bagian dari puncak perayaan Ulang Tahun Universitas Ciputra ke-20 yang mengusung tema “Beyond”.

Pembukaan empat peminatan baru ini merupakan langkah adaptif Fikom UC dalam merespon perkembangan industri komunikasi yang semakin cepat, terdigitalisasi, dan mengglobal.

Adapun empat peminatan spesifik yang kini ditawarkan oleh Fikom UC di antaranya Digital Public Relations (DPR). Peminatan ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan industri akan pengelolaan reputasi di tengah ekosistem digital. DPR diarahkan untuk mencetak talenta yang mampu mengintegrasikan public relations dengan teknologi digital, media sosial, hingga komunikasi krisis.

Kedua, Cinematography and Digital Content (CDC). Peminatan ini sebagai respon ledakan kebutuhan industri terhadap konten audiovisual dan berkembangnya ekosistem perfilman. Mahasiswa dicetak menjadi creative communicator yang menguasai proses ideation, storytelling, sinematografi, hingga distribusi konten.

Ketiga, Global Marketing Communications (GMC). Lulusannya diharapkan mampu menjawab tantangan bisnis lintas batas tanpa batasan fisik di era digital. Peminatan ini mempersiapkan mahasiswa dalam memahami global branding, consumer behavior, hingga strategi komunikasi lintas budaya.

Terakhir, International Relations and Communications (IRC). Peminatan ini difokuskan untuk menjawab kebutuhan komunikasi strategis dalam lingkungan bisnis dan diplomasi global, termasuk manajemen isu global, negosiasi, dan stakeholder relations.

Sejak didirikan pada 31 Mei 2017 silam, Fikom UC telah berhasil meluluskan 5 angkatan yang kini telah terserap di berbagai institusi bergengsi. Keberhasilan ini tak lepas dari penerapan metode pembelajaran project-based learning dan pengerjaan proyek klien nyata (real client project).

Selama berkuliah, mahasiswa Fikom UC telah terbiasa membuat proyek bisnis komunikasi, menggelar event berskala internasional seperti Ciputra Film Festival (CFF), hingga melakukan presentasi ide promosi langsung dengan mitra industri.

Berkat keunggulan praktik langsung ini, lulusan Fikom UC dapat dengan mudah diterima bekerja di industri. Bahkan, tidak sedikit dari para mahasiswa tersebut yang sudah ditarik bekerja di industri profesional sebelum mereka resmi diwisuda.

Editor: Estu Suryowati
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