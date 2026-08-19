Satria Mulia Goh Sukses Hole in One di Ciputra Golf Surabaya

Satria Mulia Goh mencatat hole in one dalam Junior Golf Series di Ciputra Golf Surabaya, Minggu (16/8). (Dokumentasi JGS)
JawaPos.com - Satria Mulia Goh sukses melakukan hole in one saat turnamen Junior Golf Series, Minggu (16/8) di Ciputra Golf Surabaya, Surabaya.
Tidak semua golfer mampu mencatatkan hole in one alias memasukkan bola hanya dengan satu pukulan.
Satria melakukannya di hole 8 Ciputra Golf.
Pegolf yang baru berusia sembilan tahun tersebut berhasil mencatatkan hole in one dengan pukulan dari jarak 80 meter.
Par 3 dalam ajang-ajang turnamen junior jarak antara tee box ke lubang di 80 meter.
Pelajar Sekolah Ciputra Surabaya tersebut baru kali ini berpartisipasi dalam ajang JGS.
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Tetapi bagi Satria, course di Ciputra Golf Surabaya bukan tempat yang asing karena dia juga sudah berkali-kali latihan di sana.
Sehingga, dia sudah mengenal kontur dan karakter dari lapangan golf di sisi barat Surabaya tersebut.
"Walaupun pukulanku di hole delapan kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek,” ucap Satria yang saat itu mencatatkan skor 41 pukulan di atas par tersebut.
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Jawa Pos
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