Satria Mulia Goh Sukses Hole in One di Ciputra Golf Surabaya

JawaPos.com - Satria Mulia Goh sukses melakukan hole in one saat turnamen Junior Golf Series, Minggu (16/8) di Ciputra Golf Surabaya, Surabaya.

Tidak semua golfer mampu mencatatkan hole in one alias memasukkan bola hanya dengan satu pukulan.

Satria melakukannya di hole 8 Ciputra Golf.

Pegolf yang baru berusia sembilan tahun tersebut berhasil mencatatkan hole in one dengan pukulan dari jarak 80 meter.

Par 3 dalam ajang-ajang turnamen junior jarak antara tee box ke lubang di 80 meter.

Pelajar Sekolah Ciputra Surabaya tersebut baru kali ini berpartisipasi dalam ajang JGS.

Tetapi bagi Satria, course di Ciputra Golf Surabaya bukan tempat yang asing karena dia juga sudah berkali-kali latihan di sana.

Sehingga, dia sudah mengenal kontur dan karakter dari lapangan golf di sisi barat Surabaya tersebut.