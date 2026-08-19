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Narendra Prasetya
Rabu, 19 Agustus 2026 | 20.49 WIB

Satria Mulia Goh Sukses Hole in One di Ciputra Golf Surabaya

Satria Mulia Goh mencatat hole in one dalam Junior Golf Series di Ciputra Golf Surabaya, Minggu (16/8). (Dokumentasi JGS) - Image

Satria Mulia Goh mencatat hole in one dalam Junior Golf Series di Ciputra Golf Surabaya, Minggu (16/8). (Dokumentasi JGS)

JawaPos.com - Satria Mulia Goh sukses melakukan hole in one saat turnamen Junior Golf Series, Minggu (16/8) di Ciputra Golf Surabaya, Surabaya.

Tidak semua golfer mampu mencatatkan hole in one alias memasukkan bola hanya dengan satu pukulan.

Satria melakukannya di hole 8 Ciputra Golf.

Pegolf yang baru berusia sembilan tahun tersebut berhasil mencatatkan hole in one dengan pukulan dari jarak 80 meter.

Par 3 dalam ajang-ajang turnamen junior jarak antara tee box ke lubang di 80 meter.

Pelajar Sekolah Ciputra Surabaya tersebut baru kali ini berpartisipasi dalam ajang JGS.

Tetapi bagi Satria, course di Ciputra Golf Surabaya bukan tempat yang asing karena dia juga sudah berkali-kali latihan di sana.

Sehingga, dia sudah mengenal kontur dan karakter dari lapangan golf di sisi barat Surabaya tersebut.

"Walaupun pukulanku di hole delapan kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek,” ucap Satria yang saat itu mencatatkan skor 41 pukulan di atas par tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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