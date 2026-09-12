Cabeta Buka Jalan Usaha Baru bagi Petani Cabai di Prafi, Manokwari

Petani cabai dan tomat di kawasan transmigrasi SP 1–4 Prafi, Kabupaten Manokwari, kembangkan produk olahan. (Istimewa)
JawaPos.com - Petani cabai dan tomat di kawasan transmigrasi SP 1–4 Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mulai mengembangkan produk olahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hotel, dan restoran setempat.
Berada di salah satu kawasan dengan produksi cabai terbesar, para petani dilatih mengolah hasil panen menjadi berbagai produk turunan dengan merek lokal Cabeta: Tong Punya Pedas.
Salah satu petani SP-1 Prafi Partinah berharap pelatihan tersebut dapat berlanjut hingga tahap pembangunan usaha dan pemasaran.
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Menurut dia, pengolahan dapat menjadi solusi ketika harga cabai sedang rendah sekaligus meningkatkan nilai ekonomis hasil panen.
”Semoga dari pelatihan ini dapat berlanjut hingga pembangunan usaha dan pemasaran, karena dari pelatihan ini cabai ketika harga rendah dapat diolah dan bernilai ekonomis,” ungkap Partinah.
Inisiatif tersebut bermula dari temuan Tim 12 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair) yang melihat keterbatasan pasokan produk olahan cabai.
Seperti chili oil, untuk kebutuhan rumah tangga, restoran, hingga perhotelan di Prafi.
Selama ini, kebutuhan tersebut dipenuhi dengan mendatangkan produk dari Pulau Jawa yang membutuhkan waktu hingga dua pekan.
”Konsep kami bukan sekadar melatih masyarakat membuat produk, tapi mendorong mereka untuk merintis usaha sendiri,” kata Ketua Tim 12 TEP Unair, Prof. Dr. Ir. Annis Catur Adi.
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