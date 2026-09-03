Maggie dan Jeremie The, Kakak-Adik Pengoleksi Medali Matematika dari Nasional hingga Internasional

JawaPos.com - Soal matematika yang sulit justru menjadi tantangan menarik bagi Maggie The dan Jeremie The.

Kakak-adik ini terbiasa mengasah kemampuan logika, visualisasi, dan pemecahan masalah melalui berbagai kompetisi matematika sejak usia dini. “Lombanya banyak tantangannya,” kata Maggie, yang kini duduk di Grade 3.

Menurut Maggie, soal dalam kompetisi matematika memiliki karakter berbeda dengan latihan hitungan yang biasa dikerjakan di kelas. Peserta harus memahami pola, menggunakan logika, hingga membayangkan bentuk tertentu untuk menemukan jawaban. “Soalnya ada beberapa tipe yang berbeda,” ujarnya.

Maggie mencontohkan salah satu soal yang paling diingatnya, yakni tentang susunan dadu. Sejumlah dadu ditumpuk hingga bagian tertentu tidak terlihat. Peserta kemudian harus menggunakan informasi yang tersedia untuk mengetahui bagian yang tersembunyi maupun menghitung bagian dasar susunan. “Kadang kita harus membayangkan bentuknya,” tutur Maggie.

Pengalaman menghadapi soal dengan pola beragam membuat Maggie terbiasa mencoba strategi berbeda. Ketika jawaban belum ditemukan, dia memilih membaca kembali informasi dalam soal sebelum mencoba cara penyelesaian lainnya. “Dari soal yang sulit, saya belajar untuk mencoba lagi dan mencari cara lain,” katanya.

Perjalanan tersebut mendapat apresiasi dari Alfredo Francisco Bretana, Grade 2 Homeroom Teacher yang pernah mendampingi proses belajar Maggie. “I am incredibly proud of Maggie (saya benar-benar bangga jbhby,” ujar Alfredo.

Menurut Alfredo, prestasi Maggie menunjukkan perkembangan kemampuan akademik sekaligus rasa ingin tahu dan ketekunan dalam belajar. Tiga nilai yang dinilainya terlihat dalam proses tersebut adalah curiosity, perseverance, dan excellence.