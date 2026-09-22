Penilaian Skor Hasil TKA SMA Berubah Jadi 200-800, SD Sederajat Tetap 0-100

JawaPos.com - Penilaian hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SMA sederajat akan menggunakan rentang skor yang berbeda dibandingkan jenjang SD dan SMP. Hasil TKA untuk SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK dilaporkan dalam rentang nilai 200 hingga 800.

Sementara itu, hasil TKA untuk jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat tetap dilaporkan dalam rentang nilai 0 sampai 100.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa proses penskoran hasil TKA dilakukan melalui sejumlah tahapan. Dimulai dari analisis respons atau jawaban peserta tes untuk seluruh mata uji, kemudian proses penilaian setiap mata uji, hingga penggabungan nilai setiap mata uji pada masing-masing peserta.

"Hasil TKA untuk jenjang SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat dilaporkan dalam rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma," demikian bunyi Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026, dikutip Selasa (22/9).

Sementara untuk jenjang pendidikan menengah, aturan tersebut menetapkan rentang yang berbeda.

"Hasil TKA untuk jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK dilaporkan dalam rentang nilai 200 (dua ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus) dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma," tulisnya.

Perubahan rentang skor tersebut juga berpengaruh pada predikat istimewa yang diberikan berdasarkan capaian peserta pada masing-masing mata uji.