Hasil Nilai Rata-rata TKA SD-SMP 2026: Matematika 40 dan Bahasa Indonesia 60

Mendikdasmen Abdul Mu'ti, saat meninjau pelaksanaan TKA di SMP Negeri 1 Surabaya, Selasa (7/4). (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2026 resmi diumumkan. Berdasarkan data nasional yang dirilis Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rerata nilai Matematika masih berada di kisaran angka 40, sementara Bahasa Indonesia mencapai sekitar 60.
Melalui unggahan Instagram resminya, Litbangdikbud menjelaskan bahwa hasil TKA bukan sekadar nilai akhir, melainkan gambaran capaian akademik peserta didik selama proses pembelajaran.
“Hasil TKA SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat resmi sudah keluar. Sobat Belajar kini dapat melihat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai gambaran capaian akademik yang telah diperoleh selama proses pembelajaran,” tulis akun Instagram resmi Litbangdikbud, dikutip Rabu (27/5).
Litbangdikbud juga menegaskan TKA menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan bermutu dengan menyediakan informasi yang lebih objektif mengenai kemampuan akademik siswa.
“TKA bukan sekadar hasil akhir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan yang bermutu untuk semua, dengan memberikan informasi yang lebih objektif mengenai kemampuan akademik peserta didik,” lanjut keterangan tersebut.
Data rerata nasional TKA menunjukkan nilai Bahasa Indonesia konsisten lebih tinggi dibandingkan Matematika pada kedua jenjang pendidikan tersebut.
Pada jenjang SD/MI/sederajat, rerata nilai Bahasa Indonesia tercatat sebesar 60,14 dengan simpangan baku 17,66. Sebanyak 4.509 peserta berhasil meraih nilai sempurna 100.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan