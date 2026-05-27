Hasil Nilai Rata-rata TKA SD-SMP 2026: Matematika 40 dan Bahasa Indonesia 60

JawaPos.com – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2026 resmi diumumkan. Berdasarkan data nasional yang dirilis Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rerata nilai Matematika masih berada di kisaran angka 40, sementara Bahasa Indonesia mencapai sekitar 60.

Melalui unggahan Instagram resminya, Litbangdikbud menjelaskan bahwa hasil TKA bukan sekadar nilai akhir, melainkan gambaran capaian akademik peserta didik selama proses pembelajaran.

“Hasil TKA SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat resmi sudah keluar. Sobat Belajar kini dapat melihat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai gambaran capaian akademik yang telah diperoleh selama proses pembelajaran,” tulis akun Instagram resmi Litbangdikbud, dikutip Rabu (27/5).

Litbangdikbud juga menegaskan TKA menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan bermutu dengan menyediakan informasi yang lebih objektif mengenai kemampuan akademik siswa.

“TKA bukan sekadar hasil akhir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun pendidikan yang bermutu untuk semua, dengan memberikan informasi yang lebih objektif mengenai kemampuan akademik peserta didik,” lanjut keterangan tersebut.

Data rerata nasional TKA menunjukkan nilai Bahasa Indonesia konsisten lebih tinggi dibandingkan Matematika pada kedua jenjang pendidikan tersebut.