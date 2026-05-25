Jokowi akan Tunjukkan Ijazah Asli dari SD hingga Lulus UGM!

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Silvester Kurniawan/Radar Solo)
JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal memperlihatkan seluruh ijazah pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan beberapa pihak lain di Polda Metro Jaya.
Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, usai melakukan pertemuan langsung dengan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/5).
Yakup menyebut, Jokowi memastikan akan hadir langsung dalam persidangan dan membawa dokumen ijazah yang selama ini dipermasalahkan sejumlah pihak.
"Tapi, yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, 'Pak nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa'," kata Yakup, Senin (25/5).
"Dan, beliau tegaskan bahwa nanti saya (Jokowi) akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya," lanjut Yakup menirukan ucapan Jokowi.
Menurut Yakup, keputusan Jokowi membawa seluruh dokumen pendidikan ke pengadilan sebagai respons atas tudingan terkait keaslian ijazah yang terus mencuat di publik.
Lebih lanjut, Yakup menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme persidangan, termasuk waktu dan prosedur penunjukan ijazah di ruang sidang.
"Mengenai Pak Jokowi enggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan. Itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya," papar dia. (*)
