Cegah Remaja Depresi hingga Kecanduan Miras, Unair Gagas Siswa Jadi Konselor Sebaya

JawaPos.com - Tim 4 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga berkolaborasi dengan Fakultas Psikologi Unair menggelar inisiatif untuk menjaga kesehatan mental remaja di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Mereka melatih sejumlah siswa SMP dan SMA di wilayah Distrik Prafi dan Aimasi untuk menjadi peer counselor atau pendamping sebaya bagi teman-temannya di sekolah.

Langkah taktis ini lahir dari keprihatinan atas ragam persoalan remaja di kawasan transmigrasi tersebut. Mulai dari paparan pornografi, pergaulan bebas, hingga peredaran minuman keras di tengah terbatasnya pendampingan keluarga.

"Program ini dilakukan sebagai upaya promotif terhadap kesehatan mental remaja di Distrik Prafi dan Aimasi, dan kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pendampingan kepada peer counselor yang dilatih serta sekolah," kata penggagas sekaligus koordinator program dari Fakultas Psikologi Unair Prof Endang Retno melalui siaran tertulis pada Senin (21/9).

Pelatihan bertajuk Training of Trainer (ToT) Penguatan Kesehatan Psikologis untuk Kader Remaja ini dipusatkan di Aula SMAN 1 Prafi pada Kamis (17/9) lalu. Pesertanya merupakan perwakilan siswa dan guru pendamping dari tiga sekolah unggulan, yakni SMAN 1 Prafi, MAN Manokwari, dan SMPN 8 Prafi.

Fokus pelatihan ini didasari oleh temuan dari hasil diskusi kelompok terarah (FGD), di mana para siswa ternyata merasa jauh lebih nyaman menceritakan masalahnya kepada teman sebaya dibandingkan kepada guru atau orang tua. Oleh karena itu, para siswa terpilih ini dibekali materi khusus mengenai perkembangan psikologis remaja, regulasi emosi, berpikir kritis, serta strategi penguatan potensi diri.