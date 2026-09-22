6 Dampak Media Sosial yang Sering Diabaikan, Ternyata Berdampak Nyata terhadap Kesehatan Mental

seseorang yang mengalami penurunan kesehatan mental./Magnific/syda_productions
JawaPos.com - Media sosial sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan remaja. Melalui Instagram, TikTok, YouTube, X, dan berbagai platform lainnya, remaja dapat berkomunikasi, mencari hiburan, membangun pertemanan, mengikuti tren, bahkan mengekspresikan dirinya.
Di satu sisi, media sosial memiliki banyak manfaat. Remaja dapat menemukan komunitas yang sesuai dengan minatnya, mendapatkan informasi, mengembangkan kreativitas, serta tetap terhubung dengan orang-orang yang penting bagi mereka.
Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat sejumlah dampak psikologis yang sering kali tidak terlihat secara langsung.
Masalahnya, dampak media sosial terhadap kesehatan mental tidak selalu muncul dalam bentuk yang dramatis. Kadang-kadang pengaruhnya justru muncul secara perlahan: tidur semakin larut, merasa kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi, terus membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa gelisah ketika tidak membuka ponsel.
Menurut perspektif psikologi, pola penggunaan media sosial dan bagaimana seseorang merespons konten di dalamnya dapat berhubungan dengan kesejahteraan psikologis. Karena itu, bukan hanya pertanyaan "berapa lama remaja menggunakan media sosial?", tetapi juga "untuk apa media sosial digunakan dan bagaimana pengalaman yang diperoleh dari sana?"
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (21/9), terdapat enam dampak media sosial yang sering diabaikan tetapi dapat berkaitan dengan kesehatan mental remaja.
1. Kebiasaan Membandingkan Diri dengan Kehidupan Orang Lain
Salah satu dampak media sosial yang paling sering dianggap sepele adalah kebiasaan membandingkan diri.
Remaja berada pada tahap perkembangan ketika identitas, penerimaan sosial, dan pandangan terhadap diri sendiri sedang berkembang. Pada masa ini, pendapat teman sebaya dan lingkungan sosial dapat terasa sangat penting.
Media sosial kemudian menyediakan ribuan "standar" untuk dibandingkan setiap hari.
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